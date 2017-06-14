الأزمة الخليجية.. نهاية للتنافس السعودي-القطري أم مشكلة جديدة للمنطقة؟

اهتمت الصحف العالمية بالأزمة الدبلوماسية بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى وبمساعي عدة أطراف دولية لحل هذه الأزمة. كما تطرقت الصحف إلى معركة تحرير الرقة من تنظيم الدولة الإسلامية إلى جانب تسليط الضوء على حالات التسمم التي سجلت في صفوف مئات العراقيين النازحين في مخيم شرق الموصل أثناء تناولهم وجبة الافطار.

صحيفة "الشرق الأوسط" سلطت الضوء على موقف واشنطن المطالب لقطر بتهيئة الأرضية لإيجاد حل لأزمتها مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر. موقف واشنطن تزامن مع المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الروسي مع الملك السعودي والتي تناولت الأزمة الخليجية والتعاون المشترك لمكافحة الإرهاب والتطرف.

الشرق الأوسط تحدثت في هذا الإطار عن المساعي الدبلوماسية الأخرى لحل الأزمة الخليجية وقالت إنها علمت من مصادر أمريكية موثوقة بأن وفدا خليجيا رفيع المستوى موجود في واشنطن للقاء مسؤولين في الكونغرس لمناقشة الأزمة الخليجية وسبل وقف دعم الإرهاب، وذلك قبل الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة في الأيام المقبلة.

القدس العربي كتبت من جانبها عن الأزمة الخليجية وأوردت مقالا تحليليا للكاتب إبراهيم درويش يقول فيه بأن "الخلاف السعودي-القطري حدد مآلات الربيع ويعيد تشكيل التحالفات في المنطقة. ويتحدث الكاتب في مقاله عن التنافس بين الرياض وطهران لتؤكدَ كل منهما نظرتها وتلمع صورتها في واشنطن.

ويختزل إبراهيم درويش في مقاله الصراعات التي تشهدها كل من سوريا والعراق ودور العديد من القوى الدولية ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وتركيا وإيران ودول الخليج في الحرب التي يشهدها البلدان.

ويختم الكاتب مقاله التحليلي بمصير الأزمة الخليجية قائلا "رغم أنه ما من أحد يتوقع تحول المواجهة إلى عنف، لكن من غير الواضح الكيفية التي ستحل بها تلك الأزمة.. وقد تكون هذه الأخيرة نهاية للتنافس السعودي-القطري أو مشكلة جديدة لمشاكل المنطقة المتعددة".

وحول معركة تحرير الرقة من قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية"، تساءلت صحيفة "الحياة" في مقال لها بقلم الكاتب علي بدوان، هل أن هذه المعركة هي تدمير أم تحرير للرقة؟

الكاتب يقول بأن ما يجري بحق المدينة فاق كافة التصورات، من استهداف للسكان المدنيين وللبنى التحتية العامة.. حيث لم يترك الطيران شيئا في المدينة لم يدمره، فحتى مدرسة الصم والبكم هدمها على من فيها، ولليوم السابع كانت طائرات التحالف تحرث الرقة وتساندها مدفعية قوات سوريا الديمقراطية من دون توقف.

وأضاف الكاتب بأن ما يحدث يزيد من معاناة سكان المدينة الذين يحاصرهم تنظيم "الدولة الإسلامية" ويستخدم الكثيرين منهم كدروع بشرية.

تنظيم "الدولة الإسلامية" سيهزم في النهاية وسيخرج من الرقة لكن الثمن سيكون باهظا جدا في حال استمر القصف على ما هو عليه من استهداف للناس والبنى التحتية المدنية، يضيف الكاتب.

وحول العراق وإصابة مئات النازحين العراقيين بالتسمم أوردت "الشرق الأوسط" مقالا تحت عنوان "وجبة إفطار تسمم أكثر من ثمانيمئة نازح من الموصل".

وأوردت شهادات حصلت عليها إثر لقاءات أجرتها مع عدد من النازحين شرحوا فيها كيفية التعرض للتسمم بعد تناول وجبة الإفطار التي وزعتها منظمة قطرية على النازحين في مخيم شرق الموصل. بحسب الشهود عوارض التسمم بدأت بالتقيؤ والإسهال الشديد مع الشعور بآلام حادة في البطن لم يستطيعوا إثرها الوقوف على أرجلهم.. تشرح الشرق الأوسط.

هذا وسلطت صحيفة "العرب" من جانبها الضوء على تفاعل المغردين على هاشتاغ مع تسمم النازحين العراقيين معتبرين ما حصل مثالا حيا لحالات الفساد والسرقة والتلاعب بالمساعدات المخصصة للنازحين.

ولفتت الصحيفة الى انتشار /هاشتاغ/ يكتب قطر تسمم النازحين.

إعداد مفيدة برهومي