ماكرون يعلن عن "خطة عمل مشتركة" مع لندن لمكافحة الإرهاب

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الثلاثاء إثر لقائه برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في باريس عن "خطة عمل مشتركة" لمكافحة الإرهاب. وشدد ماكرون على ألا تكون مواقع التواصل الاجتماعي أدوات للإرهابيين مع ضرورة مراعاة السرية. فيما قالت ماي إنه سيتم دراسة إمكان ملاحقة شركات الإنترنت إذا لم تلتزم بحذف محتويات غير مقبولة.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد لقائه مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مساء الثلاثاء في باريس عن "خطة عمل" مشتركة لتشديد مكافحة الإرهاب. وكان ماكرون تحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في حدائق قصر الإليزيه، عن التعاون في مكافحة الإرهاب، فأكد بعد اعتداءات لندن ومانشستر أنه عمل مع ماي "منذ عدة أيام على خطة عمل ملموسة جدا" تهدف بصورة خاصة إلى "تشديد الالتزامات على شركات الإنترنت لحذف المحتويات التي تروج للكراهية".

حملة مشتركة حتى لا يتم استخدام الإنترنت كمكان آمن للمجرمين

وقال ماكرون "قررنا معا المضي أبعد". وشدد على أنه "خلال الساعتين الأوليين" بعد وقوع اعتداء، "يتأثر 50% من الأشخاص الذين يمكن التلاعب بأفكارهم"، مؤكدا بالتالي أن على شركات الإنترنت أن "تتخذ التزامات بالتحرك في غضون 48 ساعة". وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه "في ظل شروط تراعي السرية، ينبغي ألا تكون مواقع التواصل أدوات للإرهابيين.

من جهتها أعلنت ماي "إننا نطلق حملة مشتركة بريطانية فرنسية حتى لا يتم استخدام الإنترنت كمكان آمن للمجرمين والإرهابيين، ومكان حيث يمكن نشر مواد تستخدم في التطرف الذي يلحق الكثير من الأذى". وسيتم درس إمكانية ملاحقة شركات الإنترنت "إذا لم تقم بما ينبغي لحذف هذه المحتويات غير المقبولة"، على أن يشكل ذلك نقطة "أساسية" في المشروع.

وحضر ماكرون وماي في المساء مباراة كرة قدم ودية بين منتخبي فرنسا وإنجلترا في ملعب "ستاد دو فرانس"، وخلافا للبروتوكول المتبع، تم عزف النشيد الوطني البريطاني قبل النشيد الوطني الفرنسي تكريما لضحايا الاعتداءات الأخيرة في بريطانيا. وقام المسؤولان في فترة ما بين شوطي المباراة بوضع إكليل من الزهور أمام لوحة تذكارية لمانويل دياس الذي قتل في الاعتداء قرب ملعب "ستاد دو فرانس"، قبل أن يلتقيا عائلته.



فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 14/06/2017