دول عربية ستسلم الولايات المتحدة قائمة مطالب موحدة بشأن قطر

أكد سفير الولايات المتحدة لدى واشنطن يوسف العتيبة الثلاثاء أنه سيتم "قريبا جدا" تسليم واشنطن قائمة موحدة للمطالب بشأن قطر. وهدد العتيبة بتصعيد الضغط الاقتصادي ضد الدوحة ما لم تغير من سياستها. وأضاف أنه التقى بوزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس أربع مرات الأسبوع الماضي وأنه "لا يوجد على الإطلاق جانب عسكري" ضد قطر.

أعلن سفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة الثلاثاء أن بلاده بالتعاون مع السعودية والبحرين ومصر بصدد إعداد قائمة مطالب موحدة بشأن قطر وأنه سيتم تسليم تلك القائمة إلى الولايات المتحدة "قريبا جدا". وقال إنه سيكون هناك تصعيد للضغط الاقتصادي مجددا ما لم تغير الدوحة في سياساتها.

وأضاف العتيبة إنه بعد تحديد 59 شخصا و12 كيانا، "قد ترون على الأرجح تصنيفا لحساباتهم المصرفية وربما للبنوك نفسها. ولذلك سيكون هناك تصعيد للضغط الاقتصادي مجددا ما لم يحدث تغير في السياسة أو مفاوضات تقود إلى تغير في السياسة". وأضاف العتيبة إن الدول الأربع تعد قائمة مطالب لقطر

وتابع "كل دولة لها مجموعة خاصة من المطالب .. اشتراطاتها الخاصة.. ولذلك نحن نحاول أن نجمع ذلك في قائمة موحدة ومن المتوقع تسليمها للولايات المتحدة قريبا جدا".

المطالب تتعلق بثلاثة مجالات

وقال إن المطالب تتعلق بشكل كبير بالمجالات الثلاثة المتعلقة بدعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول والهجمات من خلال منصات إعلامية مملوكة لقطر.

وقال العتيبة إن الدول الأربع تسعى لإحداث تغيير في سلوك قطر من خلال ضغوط اقتصادية وسياسية.

وتابع "ليس هدفنا تقويض مجلس التعاون الخليجي ولكن في نفس الوقت لا نرغب في أن تعمل دولة عضو في المجلس على تقويضنا".

"لا يوجد على الإطلاق جانب عسكري" ضد قطر

وأضاف السفير يوسف العتيبة للصحفيين في واشنطن "لا يوجد على الإطلاق جانب عسكري لأي شيء نفعله".

وتابع قائلا "لقد تحدثت والتقيت بوزير الدفاع الأمريكي الجنرال جيم ماتيس أربع مرات في الأسبوع الأخير وقدمنا لهم تأكيدات تامة بأن الخطوات التي اتخذناها لن تؤثر بأي حال من الأحوال على قاعدة العديد أو أي عمليات تدعم القاعدة أو تتعلق بها".

وقطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر الأسبوع الماضي وفرضت عقوبات اقتصادية مشددة عليها. وتنفي الدوحة الاتهامات لها بدعم الإرهاب وإيران.

وصنفت تلك الدول عشرات الأشخاص ممن لهم علاقة بقطر على أنهم إرهابيون. كما وضعت 12 كيانا على قائمة بالمنظمات المرتبطة بالإرهاب.

فرانس 24/ رويترز

نشرت في : 14/06/2017