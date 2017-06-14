المنتخب القطري لكرة القدم يواجه عقوبات إثر ارتداء لاعبيه قمصان تدعم الأمير تميم

يواجه المنتخب القطري لكرة القدم خطر التعرض لعقوبات تأديبية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إثر ارتداء لاعبيه قمصان كتب عليها "تميم المجد"، دعما لأمير البلاد قبيل مباراة مع كوريا الجنوبية الثلاثاء في الدوحة في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2018. ويحظر "فيفا" أي رسائل سياسية أو دينية على قمصان اللاعبين.

يتعرض المنتخب القطري لكرة القدم لخطر عقوبات تأديبية من الاتحاد الدولي "فيفا" بسبب ارتداء لاعبيه قمصان دعم لأمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني قبل مباراته مع ضيفته كوريا الجنوبية الثلاثاء في الدوحة في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

ودخل اللاعبون القطريون أرضية الملعب مرتدين قمصان كتب عليها "تميم المجد" وهي الصورة التي باتت رمزا للتحدي بالنسبة للقطريين بعد بداية الأزمة الدبلوماسية في المنطقة.

كما رفع لاعب الوسط حسن الهيدوس القميص نفسه نحو الجماهير عقب افتتاحه التسجيل من ركلة حرة في الدقيقة 25.

ويمنع الاتحاد الدولي أي رسائل سياسية أو دينية أو تجارية على قمصان اللاعبين.

وتعاني قطر المقرر أن تستضيف كأس العالم عام 2022، من أزمة خطيرة منذ قرار السعودية والعديد من حلفائها قطع العلاقات الدبلوماسية معها بعدما اتهمتها بدعم "الإرهاب"، ما أدى إلى نشوب أسوأ أزمة دبلوماسية في المنطقة منذ سنوات.

استقالة مدرب المنتخب القطري بعد اللقاء

وعلى صعيد منفصل، قدم الأورغوياني خورخي فوساتي مدرب المنتخب القطري لكرة القدم استقالته من منصبه الأربعاء بعد دقائق معدودة من الفوز المفاجئ على كوريا الجنوبية 3-2 في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2018.

وأعلن فوساتي استقالته في المؤتمر الصحفي عقب المباراة مباشرة، مؤكدا "أن استقالتي من تدريب المنتخب القطري ليس لها أي علاقة بالأوضاع السياسية الحالية التي تمر بها المنطقة". وتابع "أنا سعيد بالفوز على كوريا الجنوبية وفي نفس الوقت أشعر بالحزن بسبب إحتمال عدم التأهل للمونديال".

من جانبه، قال الشيخ حمد بن خليفة رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم أنه "فوجئ" باستقالة فوساتي، وأن اللجنة التنفيذية للاتحاد "ستناقشه باستقالته وإذا أصر عليها فإن الاتحاد سيعين الأسباني فيليكس سانشيز المدرب الحالي للمنتخب القطري الأولمبي بدلا منه".



فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 14/06/2017