"قلق" حقوقي لاستخدام التحالف الدولي مادة الفسفور الأبيض في الموصل والرقة

أعربت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأربعاء عن قلقها من استخدام التحالف الدولي للفوسفور الأبيض في الرقة والموصل. وقال ستيف غوس مدير قسم الأسلحة بالمنظمة إن استخدام الفوسفور الأبيض يشكل خطرا وضررا "مرعبا وطويل الأمد في المدن المأهولة". من جانبه، شدد المتحدث باسم التحالف الدولي ريان ديلون على أن التحالف "يحتفظ بحقه في استخدام كافة الإمكانات المتاحة لهزيمة تنظيم ’الدولة الإسلامية‘".

أبدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأربعاء قلقها من استخدام التحالف الدولي بقيادة واشنطن الفوسفور الأبيض خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق.

وجاء ذلك بعد أيام على تقارير تحدثت عن قصف التحالف الدولي لمدينة الرقة، معقل تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا، بالفوسفور الأبيض في إطار دعمه لحملة قوات "سوريا الديموقراطية" لطرد الجهاديين من المدينة.

هيومن رايتس ووتش تؤكد استخدام الفوسفور الأبيض في الموصل والرقة

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن "استخدام الفوسفور الأبيض بالضربات المدفعية من قبَل التحالف بقيادة الولايات المتحدة (...) يثير أسئلة خطيرة حول حماية المدنيين".

وأكدت أن "القوات الأمريكية تستخدم الفوسفور الأبيض في الموصل في العراق، وفي الرقة معقل داعش في سوريا. لكن سبب استخدام قوات التحالف غير واضح". ويمكن استخدام الفوسفور الأبيض لأسباب عسكرية منها خلق ستار دخاني أو إرسال إشارات ووضع علامات أو حتى كسلاح حارق. وأشارت المنظمة إلى شريط فيديو من الموصل في الثالث من الشهر الحالي يظهر "استخدام قذائف أرضية تحتوي على الفوسفور الأبيض".

ونشرت حملة "الرقة تذبح بصمت"، التي تنشط سرا في الرقة وتوثق انتهاكات التنظيم المتطرف، في الثامن من حزيران/يونيو شريط فيديو قالت إنه يشير إلى قصف مدينة الرقة بالفوسفور الأبيض. وتظهر في الفيديو الذخائر وهي تنفجر في الهواء قبل أن تتساقط على شكل كتل من النار.

وقتل في ذلك اليوم 23 مدنيا في قصف للتحالف الدولي على الرقة ومحيطها، وفق ما وثق "المرصد السوري لحقوق الإنسان" الذي رجح أيضا استخدام الفوسفور الأبيض متحدثا عن "غارات جوية".

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أنه "في حادثة الموصل، انفجرت القذيفة بالقرب من الأرض، في ما يبدو أنه محاولة لتقليل الآثار"، فيما تظهر الفيديوهات في الرقة "الذخائر تنفجر أعلى في الهواء، ناشرة الفوسفور الأبيض على مساحة أوسع بكثير".

المتحدث باسم التحالف: "نحتفظ بحق استخدام كافة الإمكانات لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية

من جانبه، قال المتحدث باسم التحالف الدولي ريان ديلون "نحتفظ بحق استخدام كافة الإمكانات المتاحة لهزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية" بما يتناسب مع قانون النزاع المسلح". وأضاف "وفقا لقانون النزاع المسلح، يستخدم الفوسفور الأبيض للحجب والتعتيم والإشارة بطريقة تراعي تماما الآثار العرضية على المدنيين".

"الفسفور الأبيض يشكل خطرا وضررا طويل الأمد في المدن المأهولة"

إلا أن ستيف غوس، مدير قسم الأسلحة في "هيومن رايتس ووتش" أكد أنه "لا يهم كيفية استخدام الفوسفور الأبيض، فإنه يشكل خطرا وضررا مرعبا وطويل الأمد في المدن المأهولة مثل الرقة والموصل، أو أي منطقة أخرى مكتظة بالسكان".

وشدد على ضرورة أن يتخذ التحالف "كل التدابير الممكنة لتقليل الضرر على المدنيين عند استخدام الفوسفور الأبيض في العراق وسوريا".

فرانس 24/ أ ف ب



نشرت في : 14/06/2017