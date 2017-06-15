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الشرق الأوسط

البحرين: اعتقال محام رفع دعوى ضد الحكومة لإلغاء الحصار عن قطر

© أ ف ب / أرشيف

نص صبرا المنصر

آخر تحديث : 15/06/2017

أعلنت السلطات البحرينية الأربعاء في بيان أنها اعتقلت محاميا دون ذكر اسمه متهما بـ "التحريض على كراهية نظام الحكم". وكان هذا المحامي الذي يدعى عيسى فرج قد رفع في 11 حزيران/يونيو دعوى قضائية ضد حكومة بلاده لرفع الحصار عن قطر، ليكون بذلك أول اعتقال معلن بحق متعاطف مع الإمارة الخليجية.

اعتقلت السلطات البحرينية الأربعاء المحامي عيسى فرج بتهمة "التحريض على كراهية نظام الحكم" على خلفية موقفه الرافض للحصار الذي تشارك فيه بلاده إلى جانب السعودية وحلفائها على الجارة قطر.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية البحرينية أنه تم اعتقال "أحد المحامين" دون ذكر اسمه، "بعد نشره محتويات... تتضمن تحريضا على كراهية نظام الحكم في مملكة البحرين". وتابع البيان أن "وزارة الداخلية قد أكدت... أن التعاطف أو المحاباة لحكومة دولة قطر... يعد جريمة يعاقب عليها القانون".

وكان المحامي عيسى فرج رفع دعوى ضد حكومة بلاده في 11 حزيران/يونيو لرفع الحصار عن قطر.

واعتبر فرج، والذي نشر على صفحته في "فيس بوك" نص الدعوى التي رفعها للمحكمة الكبرى الإدارية، أن القرار "يحمل في طياته تقييد حرية المواطن البحريني في الإقامة والتنقل وهي من الحقوق والحريات التي كفلها له الدستور".

وأضاف: "ينبغي أن يكون أي قرار يمس سيادة أي دولة أو قطع علاقات صادرة بأغلبية الأعضاء في مجلس" التعاون الخليجي. ويعتبر توقيف عيسى فرج أول اعتقال علني تنفذه السلطات البحرينية بحق متعاطف مع قطر.

يذكر أنه في 8 حزيران/يونيو حذرت سلطات البحرين من نشر آراء مؤيدة لقطر أو منتقدة للإجراءات التي اتخذتها المملكة الخليجية ودول أخرى بحق الدوحة، في وسائل الإعلام البحرينية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ملوحة بإجراءات عقابية تصل إلى حد السجن.
صبرا المنصر

نشرت في : 15/06/2017

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