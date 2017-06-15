الصومال: قتلى وجرحي في هجوم بسيارة مفخخة وأسلحة على مطعمين بمقديشو

أعلن محمد أحمد عرب المتحدث باسم وزارة الأمن الصومالية الخميس أن 18 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من عشرة آخرين في هجوم بسيارة مفخخة تبعه إطلاق نار استهدف مطعمين بالعاصمة مقديشو. وأضاف عرب إن العملية انتهت وتم قتل المهاجمين.

قتل 18 شخصا على الأقل الخميس في مقديشو في اعتداء نفذه عناصر من حركة "الشباب الإسلامية" واستهدف مطعمين ، بحسب ما أعلن متحدث باسم الحكومة الصومالية.

وقال المتحدث باسم وزارة الأمن محمد أحمد عرب إن الهجوم بدأ عندما فجر انتحاري سيارته المفخخة واستهدف مطعمين متجاورين، مضيفا "لقد انتهت العملية وقتل المهاجمون بأيدي قوات الأمن". وتابع المتحدث "لقد هاجموا أماكن عمل وقتل مدنيون أبرياء: قضى 18 مدنيا من بينهم سوري وأصيب أكثر من عشرة أشخاص آخرين بجروح".

وبدأ الهجوم قرابة الساعة 08,00 (17,00 ت غ) مساء الأربعاء عندما فجر انتحاري سيارته المفخخة عند مطعم وحانة "بوست تريتس" ثم اقتحم مسلحون مطعم "بيتزا هاوس" المجاور.

وكان المطعمان يشهدان ازدحاما بعد الإفطار. واستمر الهجوم عدة ساعات قبل أن تتمكن قوات الأمن من الإجهاز على المسلحين المتحصنين في المطعم، بحسب المتحدث باسم الوزارة.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 15/06/2017