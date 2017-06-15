اليمن: إصابة سفينة إماراتية قبالة سواحل البلاد بصاروخ حوثي موجه

قال بيان للتحالف العربي في اليمن الخميس إن سفينة إماراتية أصيبت بصاروخ موجه أطلقه الحوثيون لدى خروجها من ميناء المخا على البحر الأحمر جنوب اليمن. وأضاف البيان أن الهجوم أسفر عن إصابة شخص واحد من الطاقم ولم يسفر عن أضرار مادية في السفينة.

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن الخميس أن سفينة إماراتية أصيبت بصاروخ موجه أطلقه الحوثيون لدى خروجها من ميناء المخا المطل على البحر الأحمر في جنوب اليمن، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد طاقمها بجروح.

وقال التحالف في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن "سفينة إماراتية تعرضت لدى خروجها من ميناء المخا اليمني لهجوم بصاروخ موجه نفذته الميليشيات الحوثية"، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر عن "إصابة شخص واحد من الطاقم"، و"لم يسفر عن أضرار في السفينة".

وأضاف "تجري عملية متابعة دقيقة للحادثة، وتعقب منفذيها"، محذرا من أن "استمرار ممارسات الميلشيات الحوثية لأنشطة تهريب الأسلحة والذخائر للأراضي اليمنية، يؤثر على أمن الملاحة في هذا الجزء الحيوي من العالم".

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعاً دامياً بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية، وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين في أيلول/سبتمبر من العام نفسه. وشهد النزاع تصعيداً مع بدء التدخل السعودي على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 بعدما تمكّن الحوثيون من السيطرة على أجزاء كبيرة من البلد الفقير.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 15/06/2017