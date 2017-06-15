الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

ماكرون في المغرب: زيارة بُعدها إقليمي؟

للمزيد

حدث اليوم

فرنسا: هل السياسة أخلاق؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

ماكرون و"استقلالية" الصحافة...لماذا القلق؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

ماكرون في المغرب: زيارة "شخصية" برهانات سياسية؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

زيارة ماكرون إلى المغرب يجب أن تجنب الحساسيات مع الجزائر!!

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

الأزمة الخليجية.. نهاية للتنافس السعودي-القطري أم مشكلة جديدة للمنطقة؟

للمزيد

النقاش

قطر ودول الخليج: هل تذيب فرنسا الثلج في الخليج؟

للمزيد

حدث اليوم

ألمانيا - إفريقيا : هل يوقف الاستثمار الهجرة؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

لمصلحة من تدويل أزمة قطر؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

اليمن: إصابة سفينة إماراتية قبالة سواحل البلاد بصاروخ حوثي موجه

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 15/06/2017

قال بيان للتحالف العربي في اليمن الخميس إن سفينة إماراتية أصيبت بصاروخ موجه أطلقه الحوثيون لدى خروجها من ميناء المخا على البحر الأحمر جنوب اليمن. وأضاف البيان أن الهجوم أسفر عن إصابة شخص واحد من الطاقم ولم يسفر عن أضرار مادية في السفينة.

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن الخميس أن سفينة إماراتية أصيبت بصاروخ موجه أطلقه الحوثيون لدى خروجها من ميناء المخا المطل على البحر الأحمر في جنوب اليمن، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد طاقمها بجروح.

وقال التحالف في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن "سفينة إماراتية تعرضت لدى خروجها من ميناء المخا اليمني لهجوم بصاروخ موجه نفذته الميليشيات الحوثية"، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر عن "إصابة شخص واحد من الطاقم"، و"لم يسفر عن أضرار في السفينة".

وأضاف "تجري عملية متابعة دقيقة للحادثة، وتعقب منفذيها"، محذرا من أن "استمرار ممارسات الميلشيات الحوثية لأنشطة تهريب الأسلحة والذخائر للأراضي اليمنية، يؤثر على أمن الملاحة في هذا الجزء الحيوي من العالم".

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعاً دامياً بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية، وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين في أيلول/سبتمبر من العام نفسه. وشهد النزاع تصعيداً مع بدء التدخل السعودي على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 بعدما تمكّن الحوثيون من السيطرة على أجزاء كبيرة من البلد الفقير.

فرانس 24/ أ ف ب

 

نشرت في : 15/06/2017

  • اليمن

    الحوثيون يقولون أن المبعوث الأممي ولد الشيخ أحمد "غير مرغوب فيه بعد اليوم"

    للمزيد

  • أزمة دبلوماسية

    التحالف العربي ينهي مشاركة قطر فيه ومصر تغلق أجواءها وموانئها أمام وسائل النقل القطرية

    للمزيد

  • اليمن

    مخاوف من ارتفاع كبير لحالات الإصابة بوباء الكوليرا في اليمن

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي