وزير خارجية تركيا يؤكد من الكويت أن أنقرة تعمل لمنع التصعيد في الأزمة الخليجية

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الخميس في الكويت أن بلاده تعمل من أجل منع التصعيد في الخلاف بين قطر والمملكة السعودية وحلفائها، داعيا الرياض إلى أن تكون جزءا من الحل.

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في الكويت الخميس إن بلاده تبذل جهودها لمنع التصعيد في الأزمة الخليجية، داعيا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى أن يكون جزءا من الحل.

وغداة زيارة إلى الدوحة التقى خلالها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اجتمع الوزير التركي في الكويت بنظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح واستعرضا "مختلف التطورات ذات الاهتمام المشترك"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

وصرح تشاوش أوغلو للصحافيين قبيل بدء اللقاء "نعمل بجهد كبير لمنع التصعيد وإيجاد حل سريع للأزمة"، متابعا أن الحل "لا يكون عبر إجراءات المقاطعة بل يتم عبر الحوار".

وقطعت السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر الأسبوع الماضي، واتخذت إجراءات عقابية بحقها بينها إغلاق المجالات البحرية والجوية أمامها.

وتتهم هذه الدول قطر بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وتقيم تركيا علاقات مميزة مع قطر الغنية بالغاز وتربطها بها علاقات تجارية مهمة. ومنذ بدء الأزمة، برز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كمدافع عن قطر، رغم أنه تجنب انتقاد السعودية التي تسعى تركيا إلى تطوير علاقاتها معها.

ومن المقرر أن يواصل الوزير التركي مهمته الدبلوماسية في السعودية غدا الجمعة.

وقال في الكويت إن المملكة "طرف في الأزمة، لكننا نعلم أن الملك سلمان جزء من الحل"، مضيفا "نريد أن نستمع إلى آراء السعودية حيال إمكانية التوصل إلى حل".

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 15/06/2017