بوتين يتحدث لأول مرة عن حفيديه في لقائه السنوي المباشر على التلفزيون

تطرق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس للمرة الأولى إلى الحديث عن حفيديه، وذلك في لقائه السنوي المباشر على التلفزيون للرد على أسئلة الروس.

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أنه جد لطفلين مؤكدا أنه يرغب في أن يعيشا "حياة عادية" وذلك في لقائه السنوي المباشر على التلفزيون للرد على أسئلة الروس.

وردا على سؤال حول التكتم الذي يحيط بشؤون عائلته، تحدث الرئيس الروسي للمرة الأولى على التلفزيون الروسي عن حفيديه .

وقال "فيما يتعلق بحفيدي فأحدهما يذهب إلى الحضانة حاليا، والآخر ولد في الآونة الأخيرة" ما أثار عاصفة تصفيق في الأستوديو. وعبر عن رغبته في إبقائهما بعيدا عن الأضواء لكي يتمكنا من عيش "حياة عادية".

وأوضح الرئيس الروسي خلال هذا البرنامج السنوي الذي يحمل اسم "خط مباشر" وتبثه القنوات العامة الروسية "من أجل ذلك، من الضروري أن يكونا برفقة أطفال آخرين بشكل عادي. إذا أعطيت اسميهما وعمرهما فسيتم التعرف عليهما فورا ولن يتم تركهما وشأنهما".

وكشف بوتين للمرة الأولى أنه أصبح جدا في فيلم للمخرج الأمريكي أوليفر ستون بثته شبكة "شوتايم" الأمريكية على أربع حلقات منذ الاثنين.

ومن جانب آخر، نفى الرئيس الروسي معلومات تفيد بأن ابنتيه تقيمان في الخارج. وقال "ابنتاي الاثنتان ورغم كل أنواع الشائعات، تقيمان هنا في موسكو. ولدي حفيدان ويعيشان حياة عادية أيضا".

وعادة يحيط بوتين حياته الشخصية بتكتم شديد. ولا يتحدث إلا قليلا عن ابنتيه ماريا وكاترينا اللتين ولدتا على التوالي في 1985 و1986 ونادرا ما تظهران في مناسبات عامة. وفاجأ بوتين البلاد عندما أعلن في حزيران/يونيو 2013 إلى جانب زوجته ليودميلا انفصالهما بعد زواج استمر 30 عاما.

ولم تعرف أية معلومات منذ ذلك الحين بخصوص حياته الشخصية لكن بيانات ضرائبه الرسمية لا تذكر وجود زوجة.

فرانس24/ أ ف ب



نشرت في : 15/06/2017