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الشرق الأوسط

قطر توقع اتفاقية مع الولايات المتحدة لشراء 36 مقاتلة إف 15 بقيمة 12 مليار دولار

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 15/06/2017

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون الأربعاء عن توقيع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس ونظيره القطري خالد العطية اتفاقا تبيع بموجبه الولايات المتحدة قطر مقاتلات "إف 15" مقابل 12 مليار دولار. وفي حين لم يتضمن بيان البنتاغون مزيدا من التفاصيل حول الصفقة، أشارت وكالة بلومبرغ الاقتصادية أنها تشمل 36 مقاتلة.

وقع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس ونظيره القطري خالد العطية في واشنطن الأربعاء اتفاقا تبيع بموجبه الولايات المتحدة قطر مقاتلات إف-15 مقابل 12 مليار دولار،بحسب ما أعلن البنتاغون.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان إن "المبيعات البالغة قيمتها 12 مليار دولار ستمنح قطر تكنولوجيا متطورة وتعزز التعاون الأمني (...) بين الولايات المتحدة وقطر".

وأضاف البيان أن ماتيس والعطية بحثا في هذه المناسبة قضايا أمنية في طليعتها مسألة مكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية" "وضرورة خفض حدة التوتر كي تتمكن كل الأطراف في الخليج من التركيز على الخطوات المقبلة لبلوغ أهدافها المشتركة".

ولم يتضمن بيان البنتاغون أي تفاصيل أخرى بشأن هذه الصفقة الضخمة، لكن وكالة بلومبرغ الاقتصادية قالت إنها تشمل 36 مقاتلة.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في خضم أزمة دبلوماسية غير مسبوقة داخل مجلس التعاون الخليجي حيث تتهم السعودية والإمارات والبحرين جارتها قطر بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 15/06/2017

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