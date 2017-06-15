كرة القدم: كريستيانو رونالدو يعتبر الصمت "أفضل رد" على قضية التهرب الضريبي

غداة اتهامه من قبل القضاء الإسباني بتهرب ضريبي بقيمة 14,7 مليون يورو، اعتبر لاعب ريال مدريد ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو أن "أفضل رد" على هذه الاتهامات هو "الصمت"، مضيفا: "الضمير مرتاح، دائما".

اعتبر لاعب ريال مدريد كريستيانو رونالدو الخميس بأن الصمت هو "أفضل رد" على الاتهامات التي طالته في قضية تهرب ضريبي قيمته 14,7 مليون يورو. ونشر صورة له على موقع "أنستغرام" وهو يرتدي قميص البرتغال ويضع سبابته اليمنى على فمه "في بعض الأحيان الرد الأفضل هو الصمت".

وقال نجم البرتغال (32 عاما) من مطار لشبونة حيث كان يستعد للسفر مع منتخب بلاده إلى روسيا للمشاركة في كأس القارات التي تنطلق السبت: "الضمير مرتاح، دائما". وأتى ذلك بعد ساعات على البيان الصادر عن النادي الملكي الذي أكد أن "ريال مدريد مقتنع تماما بأن لاعبنا كريستيانو رونالدو سيظهر براءته التامة في هذه العملية"، مجددا "ثقته" بمهاجمه.

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وكانت النيابة العامة في مدريد أعلنت الثلاثاء أنها تقدمت ببلاغ ضد اللاعب واتهمته "بأربع جرائم ضد الخزانة العامة بين عامي 2011 و2014 ... التي تنطوي على غش ضريبي" بمبلغ 14,7 ملايين يورو (16,5 مليون دولار).

واعتبرت النيابة العامة أن رونالدو "استفاد من كيان شركة أنشئت في 2010 لإخفاء العائدات التي يحصل عليها في إسبانيا من حقوق بيع الصور، عن سلطات الضرائب".

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 15/06/2017