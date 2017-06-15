الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

ليبيا - سيف الإسلام: بين الحرية والجنائية الدولية

للمزيد

النقاش

ماكرون في المغرب: زيارة بُعدها إقليمي؟

للمزيد

حدث اليوم

فرنسا: هل السياسة أخلاق؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

ماكرون و"استقلالية" الصحافة...لماذا القلق؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

ماكرون في المغرب: زيارة "شخصية" برهانات سياسية؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

زيارة ماكرون إلى المغرب يجب أن تجنب الحساسيات مع الجزائر!!

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

الأزمة الخليجية.. نهاية للتنافس السعودي-القطري أم مشكلة جديدة للمنطقة؟

للمزيد

النقاش

قطر ودول الخليج: هل تذيب فرنسا الثلج في الخليج؟

للمزيد

حدث اليوم

ألمانيا - إفريقيا : هل يوقف الاستثمار الهجرة؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

صدامات في واشنطن: مذكرات اعتقال بحق 12 مرافقا لأردوغان

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 15/06/2017

قالت السلطات الأمريكية الخميس إنها أصدرت مذكرات اعتقال بحق 12 من عناصر المرافقة الأمنية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان متهمين بالمشاركة في صدامات في الشارع جرت في واشنطن الشهر الماضي.

أعلنت السلطات الأمريكية الخميس أنها أصدرت مذكرات اعتقال بحق 12 من عناصر المرافقة الأمنية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان متهمين بالاعتداء على متظاهرين في الشارع في واشنطن الشهر الماضي.

وقال قائد شرطة واشنطن بيتر نيوشام إنه تم التعرف على العناصر الـ12 من خلال تسجيل مصور للاعتداء الذي وقع في 16 أيار/مايو على متظاهرين أكراد احتشدوا خارج مقر إقامة السفير التركي، عقب لقاء بين أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووصف نيوشام المواجهة في الشارع التي حصلت بين مرافقي أردوغان والمتظاهرين الأكراد بـ"الهجوم الوحشي الذي استهدف متظاهرين سلميين".

وأدى الصدام إلى إصابة 12 شخصا بجروح بينهم شرطي.

وأضاف قائد الشرطة "في الولايات المتحدة وخاصة في واشنطن نعتبر أن حق التظاهر السلمي مقدس".

وكانت شرطة العاصمة قد سبق وأن أصدرت مذكرات توقيف بحق أربعة مشتبه بهم من أصل تركي بينهم أمريكيان وكنديان.

وأعلنت شرطة واشنطن الأربعاء أن سينان نارين من سكان فيرجينيا وأيوب يلديريم من سكان ولاية نيوجيرسي ملاحقان لتسببهما بإصابة أشخاص بجروح.

وحسب شهود وشرائط فيديو هاجم عناصر أمن أتراك المتظاهرين وأشبعوهم ضربا.

واعتبر قائد شرطة العاصمة أن "تدخل الشرطة لدى وقوع الحادث كان سيعتبر مجازفة لأن بعض الأشخاص كانوا يحملون أسلحة نارية".

وكان السناتور الجمهوري جون ماكين دعا بعد هذه الحادثة إلى طرد السفير التركي من الولايات المتحدة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 15/06/2017

  • تركيا

    تركيا تعتقل ناشطين يساريين بعد مشاركتهم بمظاهرات ضد نتيجة الاستفتاء

    للمزيد

  • تركيا

    استفتاء تركيا: أردوغان ينتقد جيرانه الأوروبيين وترامب يهنئه بالفوز

    للمزيد

  • تركيا

    تركيا: أردوغان يتلقى ضربة قوية داخل معقليه الرئيسيين إسطنبول وأنقرة

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي