صدامات في واشنطن: مذكرات اعتقال بحق 12 مرافقا لأردوغان

قالت السلطات الأمريكية الخميس إنها أصدرت مذكرات اعتقال بحق 12 من عناصر المرافقة الأمنية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان متهمين بالمشاركة في صدامات في الشارع جرت في واشنطن الشهر الماضي.

أعلنت السلطات الأمريكية الخميس أنها أصدرت مذكرات اعتقال بحق 12 من عناصر المرافقة الأمنية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان متهمين بالاعتداء على متظاهرين في الشارع في واشنطن الشهر الماضي.

وقال قائد شرطة واشنطن بيتر نيوشام إنه تم التعرف على العناصر الـ12 من خلال تسجيل مصور للاعتداء الذي وقع في 16 أيار/مايو على متظاهرين أكراد احتشدوا خارج مقر إقامة السفير التركي، عقب لقاء بين أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووصف نيوشام المواجهة في الشارع التي حصلت بين مرافقي أردوغان والمتظاهرين الأكراد بـ"الهجوم الوحشي الذي استهدف متظاهرين سلميين".

وأدى الصدام إلى إصابة 12 شخصا بجروح بينهم شرطي.

وأضاف قائد الشرطة "في الولايات المتحدة وخاصة في واشنطن نعتبر أن حق التظاهر السلمي مقدس".

وكانت شرطة العاصمة قد سبق وأن أصدرت مذكرات توقيف بحق أربعة مشتبه بهم من أصل تركي بينهم أمريكيان وكنديان.

وأعلنت شرطة واشنطن الأربعاء أن سينان نارين من سكان فيرجينيا وأيوب يلديريم من سكان ولاية نيوجيرسي ملاحقان لتسببهما بإصابة أشخاص بجروح.

وحسب شهود وشرائط فيديو هاجم عناصر أمن أتراك المتظاهرين وأشبعوهم ضربا.

واعتبر قائد شرطة العاصمة أن "تدخل الشرطة لدى وقوع الحادث كان سيعتبر مجازفة لأن بعض الأشخاص كانوا يحملون أسلحة نارية".

وكان السناتور الجمهوري جون ماكين دعا بعد هذه الحادثة إلى طرد السفير التركي من الولايات المتحدة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 15/06/2017