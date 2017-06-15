الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

ماكرون في المغرب: زيارة بُعدها إقليمي؟

للمزيد

حدث اليوم

فرنسا: هل السياسة أخلاق؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

ماكرون و"استقلالية" الصحافة...لماذا القلق؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

ماكرون في المغرب: زيارة "شخصية" برهانات سياسية؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

زيارة ماكرون إلى المغرب يجب أن تجنب الحساسيات مع الجزائر!!

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

الأزمة الخليجية.. نهاية للتنافس السعودي-القطري أم مشكلة جديدة للمنطقة؟

للمزيد

النقاش

قطر ودول الخليج: هل تذيب فرنسا الثلج في الخليج؟

للمزيد

حدث اليوم

ألمانيا - إفريقيا : هل يوقف الاستثمار الهجرة؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

لمصلحة من تدويل أزمة قطر؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

آلاف المتظاهرين في أنقرة يتعهدون بالسير إلى إسطنبول احتجاجا على اعتقال نائب

© أ ف ب | زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليتشدار أوغلو يشارك في مسيرة في أنقرة

نص فرانس 24

آخر تحديث : 15/06/2017

حكمت محكمة في إسطنبول الأربعاء بالسجن 25 عاما على نائب في حزب الشعب الجمهوري، بعد إدانته بتهمة "التجسس"، وأمرت بإيداعه السجن فورا. فنزل آلاف من أنصار المعارضة المحتجين إلى شوارع أنقرة الخميس وتعهدوا بالسير إلى سجنه في إسطنبول.

نزل آلاف من أنصار المعارضة التركية إلى شوارع أنقرة الخميس احتجاجا على سجن أحد النواب وتعهدوا بالسير وصولا إلى سجنه في إسطنبول.

وحكم على أنيس بربر أوغلو الصحافي السابق الذي أصبح نائبا عن حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة في البلاد، بالسجن 25 عاما الأربعاء بعد إدانته بتزويد إحدى الصحف بمعلومات سرية.

وسبق أن أوقفت السلطات 12 نائبا عن حزب الشعب الجمهوري المؤيد لقضية الأكراد، بموجب حالة الطوارئ التي أعلنت عقب محاولة انقلابية فاشلة في تموز/يوليو 2016.

لكنها المرة الأولى التي يسجن فيها نائب من حزب الشعب الجمهوري، أبرز الأحزاب العلمانية والمعارضة وكان أسسه مصطفى كمال أتاتورك، أول رئيس للجمهورية التركية.

وانضم رئيس الحزب كمال كيليتشدار أوغلو إلى المظاهرة ورفع لافتة كتب عليها "عدالة". ويتهم المنتقدون كيليتشدار أوغلو بعدم اتخاذ موقف متشدد بما يكفي من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتعهد كيليتشدار أوغلو بالسير مع أنصاره حتى مالتبة، القريبة من إسطنبول حيث سجن بربر أوغلو.

وقال كيليتشدار أوغلو "إن كان هناك من ثمن يتعين دفعه سأكون أول من يدفعه".

وتابع "سأسير وسأسير وصولا إلى إسطنبول. وسنواصل هذه المسيرة حتى يكون هناك عدالة في تركيا.

وتبعد إسطنبول مسافة الطريق 450 كلم غرب انقرة.

وهتف المحتجون "كتف إلى كتف ضد الفاشية" فيما رفع آخرون لافتات كتب عليها "العدالة للنواب المعتقلين".

كما تظاهر المئات في حديقة ماتشكا بارك في الجانب الأوروبي من إسطنبول وهتفوا "سنربح بالمقاومة".

وكان كيليتشدار أوغلو وحزب الشعب الجمهوري قد أعربا عن التضامن مع أردوغان بعد محاولة الانقلاب العام الماضي ضد حكومته، وحتى التقى كيليتشدار أوغلو بالرئيس في قصره.

لكن التوتر تصاعد منذ استفتاء 16 نيسان/أبريل 2017 حول توسيع سلطات أردوغان، والذي فاز فيه الرئيس بفارق ضئيل فيما تقول المعارضة إنه لم يجر طبق المعايير

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 15/06/2017

  • تركيا

    تركيا: مذكرات توقيف واعتقالات بحق مسؤولين في صحيفة "سوزجو"

    للمزيد

  • تركيا

    تركيا تقيل نحو 4000 موظف في موجة طرد جديدة وتمنع برامج التعارف التلفزيونية

    للمزيد

  • تركيا

    تركيا: توقيف عشرات المشتبه بهم في إطار عملية تطهير تستهدف بورصة إسطنبول

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي