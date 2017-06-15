آلاف المتظاهرين في أنقرة يتعهدون بالسير إلى إسطنبول احتجاجا على اعتقال نائب

حكمت محكمة في إسطنبول الأربعاء بالسجن 25 عاما على نائب في حزب الشعب الجمهوري، بعد إدانته بتهمة "التجسس"، وأمرت بإيداعه السجن فورا. فنزل آلاف من أنصار المعارضة المحتجين إلى شوارع أنقرة الخميس وتعهدوا بالسير إلى سجنه في إسطنبول.

نزل آلاف من أنصار المعارضة التركية إلى شوارع أنقرة الخميس احتجاجا على سجن أحد النواب وتعهدوا بالسير وصولا إلى سجنه في إسطنبول.

وحكم على أنيس بربر أوغلو الصحافي السابق الذي أصبح نائبا عن حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة في البلاد، بالسجن 25 عاما الأربعاء بعد إدانته بتزويد إحدى الصحف بمعلومات سرية.

وسبق أن أوقفت السلطات 12 نائبا عن حزب الشعب الجمهوري المؤيد لقضية الأكراد، بموجب حالة الطوارئ التي أعلنت عقب محاولة انقلابية فاشلة في تموز/يوليو 2016.

لكنها المرة الأولى التي يسجن فيها نائب من حزب الشعب الجمهوري، أبرز الأحزاب العلمانية والمعارضة وكان أسسه مصطفى كمال أتاتورك، أول رئيس للجمهورية التركية.

وانضم رئيس الحزب كمال كيليتشدار أوغلو إلى المظاهرة ورفع لافتة كتب عليها "عدالة". ويتهم المنتقدون كيليتشدار أوغلو بعدم اتخاذ موقف متشدد بما يكفي من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتعهد كيليتشدار أوغلو بالسير مع أنصاره حتى مالتبة، القريبة من إسطنبول حيث سجن بربر أوغلو.

وقال كيليتشدار أوغلو "إن كان هناك من ثمن يتعين دفعه سأكون أول من يدفعه".

وتابع "سأسير وسأسير وصولا إلى إسطنبول. وسنواصل هذه المسيرة حتى يكون هناك عدالة في تركيا.

وتبعد إسطنبول مسافة الطريق 450 كلم غرب انقرة.

وهتف المحتجون "كتف إلى كتف ضد الفاشية" فيما رفع آخرون لافتات كتب عليها "العدالة للنواب المعتقلين".

كما تظاهر المئات في حديقة ماتشكا بارك في الجانب الأوروبي من إسطنبول وهتفوا "سنربح بالمقاومة".

وكان كيليتشدار أوغلو وحزب الشعب الجمهوري قد أعربا عن التضامن مع أردوغان بعد محاولة الانقلاب العام الماضي ضد حكومته، وحتى التقى كيليتشدار أوغلو بالرئيس في قصره.

لكن التوتر تصاعد منذ استفتاء 16 نيسان/أبريل 2017 حول توسيع سلطات أردوغان، والذي فاز فيه الرئيس بفارق ضئيل فيما تقول المعارضة إنه لم يجر طبق المعايير

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 15/06/2017