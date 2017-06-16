أفغانستان: تنظيم "الدولة الإسلامية" يتبنى هجوما انتحاريا على مسجد للشيعة بكابول

هاجم مسلحان وانتحاري مساء الخميس مسجد "الزهراء" الذي يرتاده شيعة في العاصمة الأفغانية كابول، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وجرح ثمانية آخرين. وتبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" الهجوم. يذكر أن التنظيم المتطرف قد استهدف المناطق الشيعية بشكل متكرر في الماضي.

فجر انتحاريون أنفسهم في مسجد للشيعة في كابول في وقت متأخر الخميس، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل في اعتداء تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية".

وأصيب أيضا ثمانية أشخاص على الأقل عندما فجر الانتحاريون أنفسهم في مطبخ المسجد بعد أن منعتهم الشرطة من دخول المبنى الرئيسي المكتظ بالمصلين.

وصرح نجيب دانيش المتحدث باسم وزارة الداخلية "هجوم إرهابي على مسجد الزهراء" غرب كابول، مضيفا "قتل ثلاثة مدنيين وشرطي وأصيب ثمانية آخرون".

وأضاف دانيش أن الهجوم قام به مسلحان اثنان ومهاجم انتحاري، حيث حاول المهاجمون الثلاثة دخول المسجد وتبادلوا إطلاق النار مع الشرطة، واحتمى المهاجمون بعد ذلك في المطبخ حيث فجر أحدهم قنبلة بينما قتلت قوات الأمن الآخرين.

ووقع الاعتداء بينما كان المصلون يستعدون للصلاة. وتبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" هذا الاعتداء الجديد. وهو كان استهدف المناطق الشيعية بشكل متكرر في الماضي.

وكانت حركة طالبان التي تعتبر تنظيم "الدولة الإسلامية" خصماً لدوداً لها، قد نفت في وقت سابق مسؤوليتها عن هجوم الخميس، وقال متحدث باسم الجماعة إنها لا تهاجم أماكن عبادة.

ويسود توتر في كابول منذ تفجير شاحنة مفخخة في 31 أيار/مايو أدى إلى مقتل أكثر من 150 شخصا وإصابة مئات في الحي الدبلوماسي المحصن في المدينة، في أعنف هجوم تشهده العاصمة الأفغانية منذ 2001.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 16/06/2017