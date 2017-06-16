الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

ليبيا - سيف الإسلام: بين الحرية والجنائية الدولية

للمزيد

النقاش

ماكرون في المغرب: زيارة بُعدها إقليمي؟

للمزيد

حدث اليوم

فرنسا: هل السياسة أخلاق؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

ماكرون و"استقلالية" الصحافة...لماذا القلق؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

ماكرون في المغرب: زيارة "شخصية" برهانات سياسية؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

زيارة ماكرون إلى المغرب يجب أن تجنب الحساسيات مع الجزائر!!

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

الأزمة الخليجية.. نهاية للتنافس السعودي-القطري أم مشكلة جديدة للمنطقة؟

للمزيد

النقاش

قطر ودول الخليج: هل تذيب فرنسا الثلج في الخليج؟

للمزيد

حدث اليوم

ألمانيا - إفريقيا : هل يوقف الاستثمار الهجرة؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

آسيا

أفغانستان: تنظيم "الدولة الإسلامية" يتبنى هجوما انتحاريا على مسجد للشيعة بكابول

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 16/06/2017

هاجم مسلحان وانتحاري مساء الخميس مسجد "الزهراء" الذي يرتاده شيعة في العاصمة الأفغانية كابول، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وجرح ثمانية آخرين. وتبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" الهجوم. يذكر أن التنظيم المتطرف قد استهدف المناطق الشيعية بشكل متكرر في الماضي.

فجر انتحاريون أنفسهم في مسجد للشيعة في كابول في وقت متأخر الخميس، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل في اعتداء تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية".

وأصيب أيضا ثمانية أشخاص على الأقل عندما فجر الانتحاريون أنفسهم في مطبخ المسجد بعد أن منعتهم الشرطة من دخول المبنى الرئيسي المكتظ بالمصلين.

وصرح نجيب دانيش المتحدث باسم وزارة الداخلية "هجوم إرهابي على مسجد الزهراء" غرب كابول، مضيفا "قتل ثلاثة مدنيين وشرطي وأصيب ثمانية آخرون".

وأضاف دانيش أن الهجوم قام به مسلحان اثنان ومهاجم انتحاري، حيث حاول المهاجمون الثلاثة دخول المسجد وتبادلوا إطلاق النار مع الشرطة، واحتمى المهاجمون بعد ذلك في المطبخ  حيث فجر أحدهم قنبلة بينما قتلت قوات الأمن الآخرين.

ووقع الاعتداء بينما كان المصلون يستعدون للصلاة. وتبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" هذا الاعتداء الجديد. وهو كان استهدف المناطق الشيعية بشكل متكرر في الماضي.

وكانت حركة طالبان التي تعتبر تنظيم "الدولة الإسلامية" خصماً لدوداً لها، قد نفت في وقت سابق مسؤوليتها عن هجوم الخميس، وقال متحدث باسم الجماعة إنها لا تهاجم أماكن عبادة.

ويسود توتر في كابول منذ تفجير شاحنة مفخخة في 31 أيار/مايو أدى إلى مقتل أكثر من 150 شخصا وإصابة مئات في الحي الدبلوماسي المحصن في المدينة، في أعنف هجوم تشهده العاصمة الأفغانية منذ 2001.

فرانس 24 / أ ف ب

 

نشرت في : 16/06/2017

  • أفغانستان

    جندي أفغاني يفتح النار على جنود أمريكيين ويقتل ثلاثة منهم وحركة طالبان تتبنى الهجوم

    للمزيد

  • أفغانستان

    كابول: ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري بالحي الدبلوماسي إلى 90 قتيلا

    للمزيد

  • أفغانستان

    أفغانستان: انتحاريون يهاجمون مقر التلفزيون الحكومي في جلال آباد شرق البلاد

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي