السعودية تعد قائمة شكاوى بشأن قطر بالتعاون مع البحرين والإمارات ومصر

أعلنت السعودية أنها ستنشر قريبا قائمة شكاوى بشأن قطر تعدها مع البحرين والإمارات ومصر. وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن على القطريين التعامل مع هذه القائمة وعلاجها.

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الجمعة، إنه يجري العمل على وضع قائمة شكاوى بشأن قطر وستعلن قريبا.

وأكد الجبير أن على قطر الاستجابة لمطالب وقف دعم الإرهاب والتطرف التي قال إن العالم بأسره يوجهها لها، وليس فقط دول خليجية.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الخامس من حزيران/ يونيو لاتهامها بدعم إسلاميين متشددين وإيران، وهي اتهامات نفتها الدوحة. كما قررت الدول الأربع إدراج أفراد وكيانات قطرية في قائمة سوداء.

وفي كلمة للصحفيين في لندن، قال الجبير إنه لن يصف القائمة بأنها مطالب لكنها قائمة شكاوى تحتاج لأن يتم التعامل معها ويحتاج القطريون لعلاجها.

وأضاف أن السعودية تعمل مع الشركاء في البحرين والإمارات ومصر لإعداد هذه القائمة وتقديمها لقطر، مشيرا إلى أن ذلك سيتم قريبا.



فرانس 24 / رويترز

نشرت في : 16/06/2017