المغرب: مناشدات حقوقية بالإفراج عن معتقلي الحسيمة وتحذيرات من تدهور الأوضاع في إمزورن

نشر ائتلاف "المبادرة المدنية من أجل الريف" الذي يضم منظمات غير حكومية مغربية الخميس تقريرا حول أحداث الحسيمة بعد زيارته للمنطقة. وناشد الائتلاف السلطات المغربية بالإفراج عن المعتقلين كشرط مسبق قبل بدء الحوار. وأكد التقرير أن الاحتجاجات في منطقة الريف عفوية بلا أي لون سياسي. كما أشار التقرير إلى أن قوات الأمن لجأت مؤخرا إلى "ممارسات ردع" بحق المحتجين، محذرا من تدهور الأوضاع خاصة في إمزورن.

طلب ائتلاف منظمات غير حكومية مغربية الخميس "الإفراج عن معتقلي" الحسيمة المدينة الواقعة في شمال المغرب والتي تشهد احتجاجات منذ أشهر، ودعا إلى الاستجابة لمطالب المحتجين المنددين بتهميش منطقتهم.

"شرط مسبق للحوار"

ونشرت "المبادرة المدنية من أجل الريف" التي تضم جمعيات معترف بها للدفاع عن حقوق الإنسان ومثقفين، تقريرا بعد مهمة في المنطقة. وقال أعضاء الائتلاف في مؤتمر صحفي "من أجل بدء حوار لابد من الإفراج عن المتظاهرين وإلا فإن سكان الحسيمة سيواصلون التظاهر". وأضافوا "وعلاوة على هذا الشرط المسبق يتعين على الحكومة اتخاذ مبادرات لتلبية المطالب الاجتماعية".

"الاحتجاج عفوي بلا لون سياسي ولا نقابي"

واعتبر الاتئلاف أن الاحتجاج "عفوي وبلا لون سياسي ولا نقابي" ولا ينطوي على "أي تيار انفصالي" في إشارة إلى اتهامات وجهها مسؤولون سياسيون ووسائل إعلام عامة. وتابع الائتلاف "أن هؤلاء الشبان لم يفعلوا شيئا سوى التعبير عن مطالبهم بشكل سلمي جدا" في تظاهرات ضمت الكثير من العاطلين عن العمل وأيضا كوادر والعديد من النساء. وأضاف أن العديد من العوامل "سممت الوضع" مثل "تصريحات غير مسؤولة لبعض الأحزاب السياسية واتهامات بالانفصال والخيانة وغياب قنوات التلفزيون العامة عن النقاش أو الاعتقالات ورفض الجلوس إلى طاولة مع المحتجين لبدء الحوار".

"قوات الأمن تحلت بضبط النفس في بادئ الأمر قبل أن تلجأ مؤخرا إلى ممارسات ردع"

وبحسب الائتلاف فإن "قوات الأمن تحلت بضبط النفس" في بداية الاحتجاج لكنها لجأت في الآونة الأخيرة إلى "ممارسات ردع تسببت في إصابات من جانب المحتجين" كما سجلت إصابات في صفوف قوات الأمن. وتابع الائتلاف أنه تم تسجيل إيقافات "خارج الساعات التي يسمح بها القانون" و"استدعاءات" من الشرطة لمحتجين "لتوقيع تعهد بعدم التظاهر". وأضاف الائتلاف أنه في مدينة إمزورين "يمكن أن يتدهور الوضع في أي وقت". وأكد التقرير أن "المقاربة الأمنية ليست الخيار السليم".

وأوقفت الشرطة في 26 ايار/مايو أكثر من مئة شخص بينهم أبرز قادة الاحتجاج الذين اتهموا "بالإساءة للأمن الداخلي.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 16/06/2017