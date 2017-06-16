تنظيم "الدولة الإسلامية" يحتجز نحو 100 ألف مدني كدروع بشرية في الموصل

يحتجز تنظيم "الدولة الإسلامية" نحو 100 ألف مدني في الموصل العراقية، وفقا لما ذكرته المفوضية السامية للأمم المتحدة. ويعمد التنظيم المتطرف إلى استخدام المدنيين المحاصرين وسط المدينة القديمة كدروع بشرية، أثناء معاركه مع القوات العراقية التي تسعى إلى استعادة السيطرة على المدينة.

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الجمعة، إن نحو 100 ألف مدني ما زالوا محاصرين في مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" في مدينة الموصل العراقية. فيما دخل هجوم القوات العراقية الذي تدعمه الولايات المتحدة شهره التاسع.

وأضافت المفوضية أن قناصة تنظيم "الدولة الإسلامية" يطلقون النار على أسر تحاول الفرار سيرا على الأقدام أو في قوارب عبر نهر دجلة.

وقال برونو جيدو ممثل المفوضية في العراق إن "هؤلاء المدنيون محتجزون بالأساس دروعا بشرية في المدينة القديمة". في إشارة إلى حي تاريخي في الموصل تحاصر فيه القوات الحكومية المتشددين.

وتابع قائلا: "ليس هناك أي طعام تقريبا، ولا ماء ولا كهرباء ولا وقود. هؤلاء المدنيون يعيشون في ظروف تزداد تدهورا بسبب الحرمان والفزع بفعل القتال الذي يحيط بهم".

وبدأ الهجوم لاستعادة الموصل المعقل الرئيسي لتنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق في 17 تشرين الأول/أكتوبر، بدعم جوي وبري من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة.

واستعادت القوات الحكومية السيطرة على شرق الموصل في كانون الثاني/يناير. ثم بدأت بعدها بشهر هجوما على الجانب الغربي الذي يضم المدينة القديمة.

وقال جيدو إن المدينة القديمة "متاهة كثيفة للغاية.. متاهة من الأزقة الضيقة يتعين أن يكون القتال فيها سيرا على الأقدام من منزل لمنزل".

وتابع قائلا: "قناصة ‘الدولة الإسلامية‘ يواصلون استهداف من يحاولون الفرار بسبب سياسة راسخة بإعدام كل من يحاول الفرار من أرض الخلافة".

والسيطرة على الموصل ستنهي فعليا الشطر العراقي من دولة "الخلافة"، التي أعلنها زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي في خطاب من مسجد تاريخي في المدينة القديمة قبل ثلاث سنوات، على مناطق في العراق وسوريا.

وقالت موسكو اليوم الجمعة إن قواتها ربما قتلت البغدادي في ضربة جوية في سوريا الشهر الماضي. لكن واشنطن قالت إنها لا تستطيع تأكيد مقتله، فيما أبدى مسؤولون عراقيون وغربيون تشككهم.

وقدر عدد المحاصرين في مناطق خاضعة لسيطرة التنظيم في الموصل بنحو 200 ألف في أيار/مايو. لكن العدد تقلص مع تقدم قوات الحكومة العراقية داخل المدينة.

وهرب نحو 800 ألف شخص، أي أكثر من ثلث سكان الموصل قبل الحرب من المدينة بالفعل، ولجأوا إلى بيوت أصدقاء وأقارب أو ذهبوا إلى المخيمات. وزودت المفوضية العديد منهم بملاجئ وطعام ومستلزمات ضرورية.

وعبر جيدو عن قلقه العميق من "العقاب الجماعي" الذي تتعرض له أسر ربما حارب أفراد منها في صف تنظيم "الدولة الإسلامية".

وقال: "العقاب الجماعي في مجتمع ترسخت فيه القبلية يعني عمليات طرد وتدمير ومصادرة لممتلكات عائلات، ينظر إليها على أنها مرتبطة بتنظيم ‘الدولة الإسلامية‘، لأن فردا واحدا منها ربما كان مرتبطا بالتنظيم".

وتابع قائلا: "هذه نقطة حيوية للغاية في مستقبل العراق. لأن من الضروري احترام سيادة القانون وملاحقة من ارتكبوا جرائم عبر النظام القضائي، بدلا من تطبيق عادات قبلية".

فرانس 24 / رويترز

نشرت في : 16/06/2017