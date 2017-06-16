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أوروبا

بريطانيا: ارتفاع عدد قتلى حريق البرج السكني في لندن إلى ثلاثين شخصا

نص فرانس 24

آخر تحديث : 16/06/2017

أعلن قائد شرطة لندن ستيوارت كوندي الجمعة أن عدد قتلى الحريق الذي التهم برجا سكنيا بالعاصمة البريطانية الخميس إلى 30 قتيلا. وأضاف كوندي أنه تم إخماد الحريق، مستبعدا أن يكون قد نشب نتيجة عمل متعمد. وتخشى الشرطة البريطانية من ارتفاع عدد الضحايا بينما قد يستغرق فحص البرج المحترق وتحديد هوية الضحايا شهورا.

ارتفع عدد قتلى الحريق الذي اندلع في برج سكني بالعاصمة البريطانية لندن إلى ثلاثين على الأقل، بحسب ما أعلنت الشرطة الجمعة، مضيفة أنه تم إخماده. وقال قائد الشرطة ستيوارت كوندي للصحفيين "نعرف أن 30 شخصا على الأقل توفوا نتيجة هذا الحريق" مستبعدا أن يكون نشب نتيجة عمل "متعمد".

ماي تزور موقع الحريق وتتعرض لانتقادات لعدم مقابلتها للناجين

من جانبها، واجهت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي انتقادات متزايدة الجمعة لأنها لم تقابل الناجين من الحريق الذي التهم برجا سكنيا . وتعهدت ماي بإجراء تحقيق في الحريق الذي أسفر عن مقتل 30 شخصا على الأقل بعدما التهمت النيران المبنى المكون من 27 طابقا للإسكان الاجتماعي في غرب لندن كما عبرت عن أسفها في تصريح نقله التلفزيون بعد اجتماعها مع عاملين في أجهزة الطوارئ.

لكن وعلى العكس من زعيم المعارضة جيريمي كوربين ورئيس بلدية لندن صادق خان الذي سأله صبي عن عدد الأطفال الذين قتلوا في الحادث لم تلتق ماي الناجين مما أثار انتقادات من السكان المحليين والإعلام وحتى من حزب المحافظين الذي تتزعمه.

وقال وزير الدولة السابق مايكل بورتيلو لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "أرادت وضعا تحت السيطرة تماما لا تضطر فيه لاستخدام إنسانيتها". وأضاف "كان عليها أن تكون هناك مع السكان. يجب أن تكون مستعدا لتلقي مشاعر الناس لا أن تكون خائفا من مواجهتهم". ولدى سؤالها يوم الخميس عن سبب امتناعها عن لقاء السكان أو زيارة مركز محلي أجابت ماي بأنها أرادت زيارة موقع الحريق لتتلقى آخر المعلومات من أجهزة الطوارئ.

مخاوف من ارتفاع عدد القتلى وفحص البرج المحترق قد يستغرق شهورا

وقالت صحيفة (ذا صن) البريطانية إن 65 شخصا في عداد المفقودين أو يخشى مقتلهم جراء الحريق. وتتوقع شرطة لندن أن يرتفع عدد القتلى لكنها أشارت إلى أن فحص البرج المحترق وتحديد هوية الضحايا قد يستغرق شهورا.

ومن المتوقع أن ينظم السكان المحليون مسيرة احتجاجية في كنسنجتون حيث يعيش المستفيدون من الإسكان الاجتماعي جنبا إلى جنب مع أصحاب المليارات في أحد أغنى أحياء أوروبا.

فرانس 24/ أ ف ب

 

نشرت في : 16/06/2017

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