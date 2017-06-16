أردوغان: سنقاتل سياسيا وقضائيا ضد مذكرات الاعتقال التي أصدرتها واشنطن

ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس بإصدار القضاء الأمريكي لمذكرات اعتقال بحق 12 من مرافقيه الأمنيين. وقال أردوغان إنه سيقاتل سياسيا وقضائيا ضد هذا القرار. وكان القضاء الأمريكي قد أصدر أمرا باعتقال عناصر الأمن التابعين لأردوغان بتهمة الاعتداء على متظاهرين أكراد أثناء زيارة الرئيس التركي لواشنطن في أيار/مايو الماضي.

دان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة الخميس مذكرات الاعتقال التي أصدرها القضاء الأمريكي في واشنطن بحق 12 من مرافقيه الأمنيين المتهمين بالاعتداء على متظاهرين أكراد على هامش زيارة الرئيس التركي إلى العاصمة الأمريكية في أيار/مايو الماضي.

"سنقاتل سياسيا وقضائيا ضد هذا القرار"

وقال أردوغان في خطاب ألقاه في أنقرة "سنقاتل سياسيا وقضائيا" ضد هذا القرار. واضاف أنه فيما كانت مجموعات "إرهابية تتظاهر على بعد 50 مترا مني، لم تقم الشرطة الأمريكية بفعل شيء".

وتابع أردوغان "لقد اعتقلوا اثنين من مواطنينا. هل يعقل ذلك؟ وأصدروا مذكرات اعتقال بحق 12 من حراسي. أي نوع من التشريع هذا؟ أي نوع من القوانين؟". وأضاف "إذا لم يكن الأمر لحمايتي، لماذا عساي اصطحب حراسي معي إلى الولايات المتحدة؟ هل سيقوم هانس وجورج بحمايتي؟" وهما اسمان يستخدمهما الرئيس التركي عادة في حديثه عن أوروبا.

ووقعت مواجهات عنيفة بين حراس أمنيين أتراك ومتظاهرين أكراد في واشنطن في 16 ايار/مايو بعد لقاء بين أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأصيب 12 شخصا بجروح بينهم شرطي. وكانت الخارجية الأمريكية استدعت السفير التركي لدى واشنطن. ثم استدعت أنقرة السفير الأمريكي للاحتجاج على "الثغرات الأمنية" خلال الزيارة.

وأصدر القضاء الأمريكي الخميس 12 مذكرة اعتقال بحق عناصر أمن تابعين لأردوغان تم التعرف إليهم بحسب رئيس شرطة واشنطن من خلال أشرطة فيديو. كما قامت السلطات الأمريكية الأربعاء باعتقال اثنين من الأتراك الذين يعيشون في الولايات المتحدة ما يرفع إلى أربعة عدد الاعتقالات في هذه القضية.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 16/06/2017