فرنسا.. سياسيون مبتدؤون في البرلمان!!

سلطت الصحف الفرنسية الضوء على الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التي ستشهدها فرنسا الأحد المقبل. كما تحدثت الصحف عن الصعوبات التي يواجهها حزب "الجمهوريون" في هذه الانتخابات التشريعية مع الفوز الساحق الذي من المنتظر أن تحققه حركة "الجمهورية إلى الأمام".

صحيفة "ليزيكو" كتبت عن الانتخابات التشريعية قائلة إن الحركة التي أسسها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من المتوقَع أن تحصل على أغلبية ساحقة في البرلمان بالفوز بمقاعد تتراوح بين أربعمئة وأربعين مقعدا وأربع مئة وسبعين مقعدا بحسب استطلاع رأي جديد. الصحيفة أضافت أن الناخبين الذين سيتوجهون يوم الأحد إلى صناديق الاقتراع سيمنحون أصواتهم لإعطاء الرئيس الفرنسي الفرصة كي يتمكن من تنفيذ برنامجه الرئاسي.

من جانبها تطرقت صحيفة "لوفيغارو" إلى توجه حركة "الجمهورية الى الأمام" نحو الفوز الساحق في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية متسائلة عن كيفية تدريب نوابها المبتدئين في الحياة التشريعية؟ وأضافت أن الجمعية العامة ستكون مركز تدريب على الحياة البرلمانية لنواب حركة الرئيس ايمانويل ماكرون.

وأوضحت الصحيفة أن حركة ماكرون راهنت في الانتخابات التشريعية على مرشحين مبتدئين لم تسبق لهم المشاركة في الانتخابات وهم يمثلون ثلاثة وخمسين فاصلة سبعة في المئة من مجمل مرشحيها.

أما صحيفة " لوبينيون " فاهتمت بترشح حزب "الجمهوريون" في الانتخابات التشريعية قائلة إن هذه الانتخابات تبدو صعبة لليمين في ظل الفوز الساحق الذي من المنتظر أن تحققه حركة "الجمهورية الى الأمام" التي قَلبَت موازين القوى في الحياة السياسية الفرنسية بعد فوزها في الانتخابات الرئاسية والنتائج التي حققتها في الدورة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

أيام عصيبة تنتظر الحزب اليميني تكتب "لوبينيون".

صحيفة "لوموند" تطرقت إلى الاعتداء اللفظي والجسدي الذي تعرضت له مرشحة حزب "الجمهوريون" نتالي كوسيسكو موريزاي الخميس خلال حملتها الانتخابية للدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في باريس، حيث قام رجل بالاعتداء عليها فأغمي عليها وتم نقلها الى المستشفى.

لوموند أفادت بأن تحقيقا قضائيا فتح حول الحادثة التي حظيت على إثرها مرشحة "الجمهوريون" بموجة تعاطف كبيرة خاصة من السياسيين وعلى رأسهم رئيس الحكومة الفرنسي إدوار فيليب الذي زارها بالمستشفى.

مفيدة برهومي

إعداد مفيدة برهومي