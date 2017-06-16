الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

قراءة في الصحافة العالمية

فرنسا.. سياسيون مبتدؤون في البرلمان!!

للمزيد

ريبورتاج

تونس.. لاستقبال رمضان نكهة خاصة في أسواق المدينة العتيقة

للمزيد

ريبورتاج

في حي الزنجيلي بالعراق.. معركة بالنيران والإعلام!

للمزيد

النقاش

ليبيا - سيف الإسلام: بين الحرية والجنائية الدولية

للمزيد

حوار

الكاتب الصحفي كمال الشطي: ركزت في كتابي عن بورقيبة على إنسانيته

للمزيد

ريبورتاج

الموريتانيون.. مع الدراما وضد الممثل!

للمزيد

على هذه الأرض

الأهوار بأفغانستان.. من العائلة المالكة إلى لجنة حماية البيئة

للمزيد

ريبورتاج

أفغانستان.. بين انعدام الأمن والبطالة والتطرف!

للمزيد

النقاش

ماكرون في المغرب: زيارة بُعدها إقليمي؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج
قراءة في الصحافة العالمية

قراءة يومية لأبرز عناوين الصحف الدولية ووقفة مع أهم المقالات المثيرة للجدل، وعرض لأهم رسوم الكاريكاتير. من الاثنين إلى الجمعة الساعة 08:15 بتوقيت باريس.

آخر تحديث : 16/06/2017

فرنسا.. سياسيون مبتدؤون في البرلمان!!

سلطت الصحف الفرنسية الضوء على الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التي ستشهدها فرنسا الأحد المقبل. كما تحدثت الصحف عن الصعوبات التي يواجهها حزب "الجمهوريون" في هذه الانتخابات التشريعية مع الفوز الساحق الذي من المنتظر أن تحققه حركة "الجمهورية إلى الأمام".

صحيفة "ليزيكو" كتبت عن الانتخابات التشريعية قائلة إن الحركة التي أسسها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من المتوقَع أن تحصل على أغلبية ساحقة في البرلمان بالفوز بمقاعد تتراوح بين أربعمئة وأربعين مقعدا وأربع مئة وسبعين مقعدا بحسب استطلاع رأي جديد. الصحيفة أضافت أن الناخبين الذين سيتوجهون يوم الأحد إلى صناديق الاقتراع سيمنحون أصواتهم لإعطاء الرئيس الفرنسي الفرصة كي يتمكن من تنفيذ برنامجه الرئاسي.

 من جانبها تطرقت صحيفة "لوفيغارو" إلى توجه حركة "الجمهورية الى الأمام" نحو الفوز الساحق في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية متسائلة عن كيفية تدريب نوابها المبتدئين في الحياة التشريعية؟ وأضافت أن الجمعية العامة ستكون مركز تدريب على الحياة البرلمانية لنواب حركة الرئيس ايمانويل ماكرون.
 
وأوضحت الصحيفة أن حركة ماكرون راهنت في الانتخابات التشريعية على مرشحين مبتدئين لم تسبق لهم المشاركة في الانتخابات وهم يمثلون ثلاثة وخمسين فاصلة سبعة في المئة من مجمل مرشحيها.   
 
أما صحيفة "لوبينيون" فاهتمت بترشح حزب "الجمهوريون" في الانتخابات التشريعية قائلة إن هذه الانتخابات تبدو صعبة لليمين في ظل الفوز الساحق الذي من المنتظر أن تحققه حركة "الجمهورية الى الأمام" التي قَلبَت موازين القوى في الحياة السياسية الفرنسية بعد فوزها في الانتخابات الرئاسية والنتائج التي حققتها في الدورة الأولى من الانتخابات البرلمانية.
أيام عصيبة تنتظر الحزب اليميني تكتب "لوبينيون".
 
صحيفة "لوموند" تطرقت إلى الاعتداء اللفظي والجسدي الذي تعرضت له مرشحة حزب "الجمهوريون" نتالي كوسيسكو موريزاي الخميس خلال حملتها الانتخابية للدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في باريس، حيث قام رجل بالاعتداء عليها فأغمي عليها وتم نقلها الى المستشفى.
 
لوموند أفادت بأن تحقيقا قضائيا فتح حول الحادثة التي حظيت على إثرها مرشحة "الجمهوريون" بموجة تعاطف كبيرة خاصة من السياسيين وعلى رأسهم رئيس الحكومة الفرنسي إدوار فيليب الذي زارها بالمستشفى.

مفيدة برهومي

إعداد مفيدة برهومي

الأرشيف

14/06/2017 الأزمة الخليجية

الأزمة الخليجية.. نهاية للتنافس السعودي-القطري أم مشكلة جديدة للمنطقة؟

اهتمت الصحف العالمية بالأزمة الدبلوماسية بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى وبمساعي عدة أطراف دولية لحل هذه الأزمة. كما تطرقت الصحف إلى معركة تحرير...

للمزيد

14/06/2017 فرنسا

زيارة ماكرون إلى المغرب يجب أن تجنب الحساسيات مع الجزائر!!

سلطت الصحف الفرنسية الضوء على اللقاء الذي جمع في باريس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى جانب زيارة ماكرون إلى المغرب. واهتمت الصحف الفرنسية...

للمزيد

13/06/2017 السياسة الفرنسية الداخلية

البرلمان الفرنسي.. ارتفاع قياسي في عدد النساء!

في الصحف الفرنسية اليوم: عودة على الفوز الساحق لحركة "الجمهورية إلى الأمام" في الدور الأول من الانتخابات التشريعية. الصحف علقت على نسبة النساء داخل البرلمان التي من المتوقع أن...

للمزيد

12/06/2017 إيمانويل ماكرون

فرنسا.. هل تمكنت "الجمهورية إلى الأمام" من القضاء على الأحزاب التقليدية؟

في أهم المقالات التي تناولت الانتخابات التشريعية الفرنسية: وقفة عند حداثة حركة الجمهورية إلى الأمام التي بات واضحا أنها ستفوز بغالبية ساحقة داخل البرلمان الفرنسي، هذه الغالبية...

للمزيد

الأرشيف

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي