تقارير طبية تشير إلى إصابة الطالب الأمريكي التي أفرجت عنه كوريا الشمالية بتلف دماغي

أعلن أطباء في المركز الطبي بجامعة سينسيناتي الأمريكية الجمعة أن الطالب الأمريكي أوتو وارمبير الذي أفرجت عنه كوريا الشمالية عقب دخوله في غيبوبة وهو في السجن يعاني من تلف دماغي. وكانت بيونغ يانغ قد أعلنت الخميس عن الإفراج عن وارمبير "لدواع إنسانية". وفي حين أعلنت كوريا الشمالية أن الغيبوبة التي ألمت بوارمبير ترجع إلى إصابته بتسمم، نفى فريق طبي أمريكي العثور على آثار لتسمم على الطالب.

أعلن الأطباء الذين يعالجون الطالب الأمريكي أوتو وارمبير الذي أفرجت عنه كوريا الشمالية عقب دخوله في غيبوبة وهو في السجن، أن الشاب تعرض لتلف دماغي بالغ، فيما وجه والده انتقادات شرسة للنظام المنعزل.

وقال الأطباء أن وارمبير شهد تلفا موسعا في الأنسجة في جميع أنحاء الدماغ، لكن لم تبد عليه آثار صدمة جسدية فيما لم توفر التحاليل الطبية أي إثبات قاطع على سبب إصاباته. وأضاف الأطباء في المركز الطبي في جامعة سينسيناتي إن الطالب قادر على التنفس وحده لكن وضعه العصبي يمكن وصفه بأنه "حالة يقظة بغير استجابة". وأوضح اختصاصي الأعصاب دانيال كانتر أن "عينيه تفتحان وترمشان بشكل تلقائي، لكن يبدو أنه لا يفهم الكلام ولا يستجيب للأوامر الفورية وغير مدرك لما يحيط به".

ورجح الفريق الطبي أن يكون التلف الدماغي الحاد الذي يعاني منه وارمبير، نظرا إلى صغر سنه، ناجما عن سكتة قلبية رئوية قطعت تدفق الدم إلى الدماغ. لكن تعذر عليهم الجزم بشأن أسباب هذه الأزمة، مؤكدين عدم العثور على آثار التهاب بسبب التسمم، وهو المبرر الذي قدمته كوريا الشمالية لدخول الشاب في غيبوبة.

وهاجم والده فريد وارمبير نظام كيم جونغ أون لإخفائه المعلومات عن العائلة التي لم تتلق أخبارا عن ابنها إلا نادرا خلال فترة سجنه. ولم تطلع العائلة إلا قبل أسبوع عقب جهود دبلوماسية أمريكية، على أنه في غيبوبة دخلها بعيد إيداعه السجن في آذار/مارس 2016، بعد أن أقر بسرقة ملصق سياسي من فندق.

وقال وارمبير في مؤتمر صحفي الخميس في منزل العائلة في سينسيناتي "حتى لو صدقنا تبريرهم الغيبوبة بالتسمم من مأكولات معلبة وحبة منومة، ونحن لا نصدقها... فلا عذر لأي بلد متحضر للتكتم على وضعه وحرمانه من رعاية صحية متطورة لهذه المدة الطويلة". وأضاف "أناشدهم الإقراج عن الأمريكيين الآخرين المعتقلين"، وهم ثلاثة ما زالوا في كوريا الشمالية.

الإفراج "لدواع إنسانية"

وفي بيان مختصر صدر الخميس، أعلنت سلطات كوريا الشمالية عبر وكالة الأنباء الرسمية، الإفراج عن وارمبير "لدواع إنسانية".

وأمضى الشاب البالغ من العمر 22 عاما وهو من سينسيناتي وطالب في جامعة فرجينيا، أكثر من عام في معتقل في كوريا الشمالية بعد توقيفه والحكم عليه بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة، إثر إقراره بسرقة ملصق سياسي من فندق في بيونغ يانغ أثناء رحلة سياحية.

واعتبرت الولايات المتحدة العقوبة مفرطة في القسوة بالنظر إلى الجرم المنسوب له، واتهمت كوريا الشمالية باستخدام الطالب ورقة مساومة سياسية.

ويأتي الافراج عنه وسط توتر مع واشنطن إثر سلسلة تجارب صواريخ نفذتها بيونغ يانغ، ما سلط الاهتمام على سباق تسلح اعتبره وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس هذا الاسبوع "خطرا جليا وحاضرا على الجميع".

ويأتي الافراج عن وارمبير بعد اتصالات دبلوماسية سرية بين واشنطن وبيونغ يانغ خصوصا زيارة قام بها موفد وزارة الخارجية الأمريكية الخاص الى كوريا الشمالية جوزف يون إلى بيونغ يانغ. وقال متحدث باسم الخارجية لصحفيين في واشنطن إن الإفراج عن وارمبير نتيجة "دبلوماسية هادئة" عملا باقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 16/06/2017