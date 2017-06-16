موسكو تتهم واشنطن باستهداف الجيش السوري بعد نشرها نظام"هيمارس" الصاروخي جنوب سوريا

أعلن مسؤول دفاعي أمريكي الخميس أن واشنطن نشرت بطاريات "هيمارس" المتطورة بالقرب من قاعدة التنف جنوب سوريا، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول عدد تلك البطاريات أو الهدف من نشرها. من جانبها، اتهمت روسيا الولايات المتحدة باستهداف القوات الحكومية السورية عبر نشر تلك البطاريات.

أكدت الولايات المتحدة الخميس أنها نشرت صواريخ في قاعدة التنف بجنوب سوريا من دون أن تحدد الهدف من خطوتها هذه. في المقابل، اتهمت موسكو واشنطن بالتخطيط لاستهداف الجيش السوري عبر نشر تلك الصواريخ.

وأكد مسؤول دفاعي أمريكي أن الولايات المتحدة نشرت بطاريات "هيمارس" المتطورة في جنوب سوريا قرب التنف حيث ينتشر جنود أمريكيون لتدريب مجموعات محلية سورية تقاتل تنظيم "الدولة الإسلامية".

وامتنع المسؤول الأمريكي عن الخوض في تفاصيل عدد تلك البطاريات أو الهدف من نشرها.

ما هو نظام "هيمارس" للصواريخ؟

و"هيمارس" هو نظام مدفعي صاروخي متحرك على متن شاحنات، سبق أن تم نشره في العراق وسوريا ضد تنظيم "الدولة الإسلامية". ويطلق النظام صواريخ موجهة عبر نظام "جي بي إس" يصل مداها إلى 70 كلم. وهو قادر أيضا على إطلاق صاروخ صغير موجه أيضا عبر "جي بي إس" ويصل مداه إلى 300 كلم.

ويُتيح "هيمارس" خصوصا شن ضربات محددة، حتى في حال لم تسمح الأحوال الجوية للطائرات، ومنها الطائرات بلا طيار، من القيام بعملها.

واشنطن "لا ترغب" في وجود قوات تابعة للجيش السوري قرب التنف

وتقع التنف على طريق دمشق بغداد على الحدود السورية العراقية وعلى مسافة غير بعيدة من الحدود الأردنية.

والولايات المتحدة قلقة لوجود قوات موالية للنظام السوري على بعد عشرات الكيلومترات من التنف، وكانت أعلنت سابقا أنها ستعزز مواقعها في مواجهة "التهديد" الذي تُمثله تلك القوات.

وقصفت طائرات أمريكية مرارا عناصر تابعة لتلك القوات المدعومة إيرانيا بحسب واشنطن.

وفي 18 أيار/مايو، اوقفت مقاتلات أمريكية تَقدم هذه القوات نحو التنف عبر قصف قافلة كانت تقترب من المدينة ما أسفر عن مقتل ثمانية اشخاص حسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

موسكو تتهم واشنطن بالتخطيط لاستهداف القوات الحكومية السورية

والخميس اتهم الجيش الروسي في بيان الولايات المتحدة بنقل "بطاريتي صواريخ من نوع هيمارس" من الأردن إلى قاعدة التنف، مشيرا إلى أن البطاريتين ستستخدمان لضرب القوات السورية الحكومية.

وقال البيان إن "نشر أي نوع من الأسلحة الخارجية على الأراضي السورية .. يجب أن يتم بموافقة حكومة البلد الذي يتمتع بالسيادة".

وأضاف "وجهت قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، مرارا ضربات ضد قوات الحكومة السورية التي تقاتل تنظيم "الدولة الإسلامية" قرب الحدود الأردنية".

وتابع البيان "من غير الصعب أن نحزر أن ضربات مشابهة ستستمر ضد كتائب الجيش السوري في المستقبل باستخدام بطاريات هيمارس".

وتشن روسيا عمليات قصف في سوريا دعما للرئيس السوري بشار الأسد منذ أيلول/سبتمبر 2015، ووصفت الضربة التي وجهها التحالف لمقاتلين موالين للحكومة السورية الأسبوع الماضي بأنها "عمل عدائي".



فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 16/06/2017