جندي أفغاني يفتح النار ويجرح سبعة جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية قرب مزار الشريف

شن جندي أفغاني هجوما في القاعدة العسكرية شاهين قرب مزار الشريف في شمال أفغانستان فجرح سبعة جنود أمريكيين كانوا في هذه القاعدة العسكرية التي تعتبر من أكبر القواعد في البلاد. ويعد هذا الهجوم الثاني ضد قوات دولية تدرب جنود أفغان وأشادت به حركة طالبان وبمنفذه دون أن تتبناه.

أصيب سبعة جنود أميركيين السبت في هجوم شنه جندي أفغاني في قاعدة عسكرية بالقرب من مزار شريف في شمال أفغانستان سبق أن تعرضت لهجوم من حركة طالبان في نهاية آذار/مارس.

وإطلاق النار في قاعدة شاهين هو الثاني الذي يصوب فيه جنود أفغان سلاحهم على القوات الدولية التي تتولى تدريبهم، خلال أسبوع.

ويأتي هذا الحادث ضد القوات الأمريكية في أفغانستان فيما يستعد البنتاغون لإعلان تعزيز تواجده في أفغانستان بالإضافة إلى العناصر ال8400 المتواجدة حاليا في البلاد.

وأعلنت قيادة عملية حلف شمال الأطلسي في أفغانستان في بيان مقتضب على تويتر أن سبعة عناصر من الجيش الأمريكي أصيبوا بجروح ونقلوا لتلقي العلاج. وقالت إنه يجري التحقيق في الهجوم الذي وقع في قاعدة شاهين قرب مزار شريف.

وكان التحالف العسكري الدولي أعلن في وقت سابق أن جنديا أفغانيا واحدا قتل وأصيب آخر بجروح في قاعدة شاهين، احدى أكبر القواعد في البلاد والتي تضم الوحدة ال 209 للجيش وتغطي تسع ولايات.

ولم توضح حركة طالبان في بيان أصدرته ما إذا كانت تقف مباشرة وراء الهجوم. وأشادت "بجندي وطني شن هجوما ما أدى إلى مقتل وإصابة ستة جنود أمريكيين" بدون تحديد ما اذا كان هذا المهاجم الذي ينتمي إلى القوات المسلحة، من صفوفها.

ويرى محللون أن مثل هذه الهجمات قد تتزايد هذه السنة مع تعهد القوات الأمريكية بمضاعفة عدد القوات الخاصة التي تعتبر فعالة في محاربة المتمردين.

فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 17/06/2017