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الشرق الأوسط

سوريا: هدنة في درعا لمدة 48 ساعة ودي ميستورا يعتزم إطلاق مباحثات جديدة

© أ ف ب- أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 17/06/2017

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن "القيادة العامة للجيش السوري أعلنت وقفا للعمليات القتالية لمدة 48 ساعة في مدينة درعا "دعما للمصالحة الوطنية" اعتبارا من السبت. ومن جهة أخرى أعلن مكتب ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا رغبته في بدء جولة جديدة من المحادثات بين الأطراف السورية في العاشر من تموز/يوليو القادم.

نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن بيان قوله إن الجيش السوري أعلن وقف العمليات القتالية لمدة 48 ساعة في مدينة درعا الجنوبية اعتبارا من اليوم السبت.

وأعلن بيان القيادة العامة للجيش "وقف العمليات القتالية اعتبارا من الساعة 12 ظهر اليوم السبت (09:00 بتوقيت جرينتش) في مدينة درعا لمدة 48 ساعة وذلك دعما لجهود المصالحة الوطنية".

وقال مكتب ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا اليوم السبت إنه يريد بدء جولة جديدة من المحادثات بين الأطراف السورية في العاشر من تموز/يوليو.

وتوسطت الأمم المتحدة في العديد من جولات التفاوض بين ممثلي المعارضة والحكومة منذ استئناف المفاوضات العام الماضي لكنها لم تسفر إلا عن تقدم هزيل.

وقال المكتب في بيان عبر البريد الإلكتروني إن دي ميستورا "يتمنى أن يعلن أنه سيعقد جولة سابعة من المحادثات السورية في جنيف. الموعد المستهدف لوصول المدعوين هو التاسع من تموز/ يوليو على أن تبدأ الجولة في العاشر من تموز/يوليو".

وتابع البيان أن المبعوث "يعتزم عقد جولات أخرى من المحادثات في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر".

وقال دي ميستورا إن المحادثات ستعتمد على التقدم الذي أمكن إحرازه في إقامة مناطق "عدم التصعيد" في سوريا حيث أودى الصراع المستمر منذ أكثر من ست سنوات بحياة 400 ألف شخص.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد قالت يوم الثلاثاء إن محادثات بين روسيا وتركيا وإيران لبحث هذه المناطق ستعقد في مدينة أستانة عاصمة قازاخستان في مطلع تموز/يوليو.

 

فرانس24/وكالات

 

نشرت في : 17/06/2017

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