الرياض ترفض طلب أنقرة إقامة قواعد عسكرية تركية على أراضيها

رفضت السعودية طلبا تركيا بإقامة قواعد عسكرية تركية على أراضيها، وقالت إن المملكة ليست في حاجة لذلك، وإن القوات السعودية في أفضل مستوى، وإنها تشارك في الخارج بما في ذلك قاعدة أنجيرليك التركية "لمكافحةالإرهاب". ونقلت وكالة الأناضول التركية أن أردوغان عرض على الملك سلمان بن عبد العزيز إنشاء قاعدة عسكرية تركية في المملكة.

أعلنت السعودية السبت أنها لن تسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية على أراضيها، وأنها ليست بحاجة لمثل هذه القواعد، وذلك ردا على عرض بهذا الخصوص تقدمت به أنقرة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن مصدر مسؤول أن المملكة "لا يمكن أن تسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية على أراضيها

وأضاف أن "المملكة ليست في حاجة إلى ذلك، وقواتها المسلحة وقدراتها العسكرية في أفضل مستوى، ولها مشاركات كبيرة في الخارج، بما في ذلك قاعدة أنجيرليك في تركيا لمكافحة الارهاب وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال الجمعة إنه عرض على الملك سلمان بن عبدالعزيز إنشاء قاعدة عسكرية تركية في السعودية، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول.

وأضاف أردوغان أن الملك سلمان تعهد بتقييم الأمر، وأن الرد لم يأت لغاية الآن.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 17/06/2017