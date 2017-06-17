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أمريكا

الولايات المتحدة: تبرئة شرطي أطلق النار على رجل أسود في مينيسوتا

© أ ف ب/ أرشيف

فيديو نوار يزبك

نص فرانس 24

آخر تحديث : 17/06/2017

برأت محكمة في مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية شرطيا اتهم بقتل قائد سيارة أسود رميا بالرصاص . يذكر أن صديقة الشخص الذي لقي حتفه بثت تفاصيل الحادثة عبر تقنية "فيس بوك لايف".

أعلنت محكمة في ولاية مينيسوتا الجمعة في الولايات المتحدة الأمريكية تبرئة شرطي أطلق خمس رصاصات على قائد سيارة أسود وأرداه قتيلا العام الماضي في حادث لقي اهتماما واسعا بعد أن نشرت صديقة القتيل الواقعة في بث حي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبرأت هيئة المحلفين الشرطي جيرونيمو يانيز من تهمة القتل الخطأ من الدرجة الثانية. وكان يانيز قد قال إنه كان يخشى على حياته حين أطلق الرصاص على فيلاندو كاستيل في يوليو تموز الماضي.

واستمرت مداولات هيئة المحلفين المكونة من سبعة رجال وخمس نساء، بينهم أسودان، أكثر من 25 ساعة على مدى خمسة أيام.

يذكر أن مقتل كاستيل (32 عاما) تسبب باحتجاجات وأثار جدلا بشأن لجوء وكالات إنفاذ القانون للعنف مع الأقليات.
وأثار الحكم غضب والدي كاستيل.

وقالت فاليري كاستيل للصحافيين عقب صدور الحكم "أستشيط غضبا الآن. مات ابني البكر... لا غضاضة ما دام الفاعل شرطيا".

وأضافت أن الحكم يبين أن "النظام ما زال يخذل السود".

وكان مئات المتظاهرين قد تجمعوا أمام برلمان الولاية الليلة الماضية وطالب عدد من المتحدثين بالعدالة للأقليات وتشديد إجراءات محاسبة الشرطة.

 

فرانس24 / رويترز

نشرت في : 17/06/2017

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