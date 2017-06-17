خفر السواحل السعودي يقتل صيادا إيرانيا دخل قاربه المياه السعودية

قتلت قوات خفر السواحل السعودية صيادا إيرانيا بعد أن دخل زورقان إيرانيان المياه الإقليمية السعودية بحسب بيان أصدرته وزارة الداخلية الإيرانية،والتي أكدت أنها تجري تحقيقا للتأكد ما إذا دخل الزورقان فعلا إلى المياه السعودية. يأتي هذا الحادث في خضم توتر ديبلوماسي في منطقة الخليج العربي وبين الخصمين إيران والسعودية اللذان قطعا علاقاتهما الدبلوماسية منذ يناير 2016.

قتل صياد إيراني السبت بنيران خفر السواحل السعوديين الذين اتهموه بدخول المياه الإقليمية السعودية، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الداخلية الإيرانية.

وقال مجيد آقا بابائي مدير شؤون الحدود في وزارة الداخلية الإيرانية في بيان تناقلته وسائل الاعلام أن "قاربي صيد كانا يصطادان في الخليج الفارسي بدلت الرياح مسارهما. لكن خفر السواحل السعوديين أكدوا أنهما دخلا المياه السعودية وقتلوا أحد الصيادين".

وأضاف "حتى لو كان القاربان دخلا المياه السعودية، لم يسمح لخفر السواحل بإطلاق النار. نحن في صدد التحقق مما إذا كان الزورقان قد دخلا فعلا المياه السعودية".

ومساء السبت، أدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي بتصريحات مماثلة.

وفي وقت لاحق، قال آقا بابائي كما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا) "لا نملك معلومات عن أحد الزورقين".

ويأتي هذا الحادث وسط توتر شديد في منطقة الخليج وخصوصا بين الخصمين الكبيرين إيران الشيعية والسعودية السنية اللتين لا تربط بينهما علاقات دبلوماسية منذ كانون الثاني/يناير 2016.

وأشار الحرس الثوري الإيراني إلى "دور واضح" للرياض في اعتداءات السابع من حزيران/يونيو في طهران والتي خلفت 17 قتيلا، وهي الأولى التي يتبناها تنظيم الدولة الإسلامية في إيران.

واستهدفت هذه الاعتداءات مجلس الشورى الإيراني وضريح الإمام الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

والخميس، اتهم وزير الاستخبارات الإيراني سيد محمود علوي السعودية ب"رعاية المجموعات الإرهابية في إيران".

وقبل ذلك بيومين، ساق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اتهامات مماثلة للرياض خلال زيارته أوسلو.

ويشهد الخليج أيضا أزمة دبلوماسية غير مسبوقة منذ الخامس من حزيران/يونيو مع إعلان السعودية والإمارات والبحرين ودول أخرى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر على خلفية اتهامها ب"دعم الارهاب" والتقارب من إيران.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 17/06/2017