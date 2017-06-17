روسيا تؤكد مقتل 180 عنصرا من تنظيم "الدولة الإسلامية" في غارات جوية في دير الزور

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن طائرات روسية نفذت يومي 6و8 حزيران/يونيو الجاري غارات قرب مدينة دير الزور وقتلت 180 جهاديا من تنظيم "الدولة الإسلامية"، من بينهم قياديان عسكريان بارزان في هذا التنظيم المتطرف قالت إن اسميهما أبو عمر البلجيكي وأبو ياسين المصري.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت مقتل حوالى 180 عنصرا من تنظيم "الدولة الإسلامية" بينهم قياديان عسكريان في التنظيم الجهادي، في غارات شنتها طائراتها قرب دير الزور في شرق سوريا يومي 6 و8 حزيران/يونيو الجاري. ولم تتمكن وكالة الأنباء الفرنسية في الحال من التحقق من صحة هذه الأرقام.

وقالت الوزارة بحسب ما نقلت عنها وكالة أنباء إيتار تاس إنه "نتيجة للضربات الوقائية التي نفذتها القوات الجوية الروسية يومي 6 و8 حزيران/يونيو على منشآت لمسلحي (تنظيم) ’الدولة الإسلامية‘، قتل القياديان الميدانيان أبو عمر البلجيكي وأبو ياسين المصري".

وأضافت الوزارة "بالإضافة إليهما قتل حوالى 180 مقاتلا" من التنظيم المتطرف.

كما أسفرت الغارات بحسب الوزارة عن تدمير 16 آلية عسكرية فضلا عن مخزن ذخيرة.

وأوضحت الوزارة أن طائرات بدون طيار روسية اكتشفت خلال قيامها بعمليات استطلاعية أن تنظيم "الدولة الإسلامية" يتحضر "لاختراق دفاعات قوات الجيش السوري المحاصرة في حامية داخل مدينة دير الزور".

ويحاصر التنظيم الجهادي مدينة دير الزور منذ مطلع 2015 كما يسيطر على معظم محيط المدينة.

وأطلقت روسيا حليفة نظام دمشق في أيلول/سبتمبر 2015 عملية عسكرية لدعم القوات الحكومية السورية في قتالها مسلحي المعارضة والجهاديين

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 17/06/2017