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الشرق الأوسط

إحالة أوراق 30 متهما في قضية اغتيال النائب العام المصري للمفتي تمهيدا لإعدامهم

© أ ف ب | هجوم أودى بحياة النائب العام المصري هشام بركات، القاهرة 29 حزيران/يونيو 2015

نص فرانس 24

آخر تحديث : 17/06/2017

أحالت محكمة الجنايات في القاهرة أوراق 30 متهما في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات عام 2015 إلى المفتي تمهيدا لإعدامهم. وحوكم 64 متهما في هذه القضية التي اتهمت فيها السلطات جماعة الإخوان المسلمين بإعدادها بمساعدة عناصر من حماس عبر أنفاق سرية على الحدود المصرية مع قطاع غزة. وهو ما نفته الجماعتان.

أحالت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت أوراق 30 متهما في قضية اغتيال النائب العام المصري هشام بركات عام 2015 إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم.

وحددت المحكمة جلسة 22 تموز/يوليو للنطق بالحكم بعد سماع رأي المفتي، وهو رأي غير ملزم قانونا. وبعد النطق بالحكم يجوز للمحكوم عليهم حضوريا الطعن عليه. وحوكم 67 متهما في القضية بينهم 51 حضوريا.

وقتل بركات في انفجار سيارة ملغومة أثناء مرور موكبه بالقاهرة في هجوم اتهمت السلطات جماعة الإخوان المسلمين بتنفيذه بمساعدة أعضاء من حركة حماس عبر أنفاق سرية تحت خط الحدود مع قطاع غزة.

وتنفي الجماعتان هذه الاتهامات.

وقال المستشار حسن فريد رئيس المحكمة "إن المؤامرة الغاشمة من المأجورين على استهداف النائب العام السابق هشام بركات واغتياله تكاتف فيها قوى الشر والطغيان من ضعاف النفوس والمفسدين في الأرض، لا يقوم بها إلا فئة باغية استحلت دماء طاهرة سفكتها طائفة فاجرة".

ونطق رئيس المحكمة أسماء 31 متهما، لكنه كان يشير إلى شخص واحد كرر اسمه مرتين بالخطأ.

ومن بين من أحيلت أوراقهم إلى المفتي يحيى موسى عضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان وهو من بين من حوكموا غيابيا. وهناك 14 آخرون حوكموا غيابيا ممن أحيلت أوراقهم إلى المفتي.

وأذاعت وزارة الداخلية العام الماضي لقطات فيديو لمتهمين اعترفوا بالسفر إلى غزة وتلقي تدريبات قتالية بمساعدة حماس لكن بعضهم أنكر الاعترافات أمام المحكمة.

 

فرانس24/رويترز

نشرت في : 17/06/2017

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