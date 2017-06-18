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أمريكا

العثور على جثث البحارة الأمريكيين المفقودين قبالة سواحل اليابان

© أ ف ب | أضرار كبيرة لحقت بالمدمرة الأمريكية جراء الحادث

نص فرانس 24

آخر تحديث : 18/06/2017

عثرت البحرية الأمريكية على جثث عدد من أفراد طاقم المدمرة "يو إس إس فيتزجيرالد" التي اصطدمت بسفينة شحن فلبينية فجر السبت قبالة السواحل اليابانية.

أعلنت البحرية الأمريكية في بيان الأحد أنها عثرت على جثث "عدد" من البحارة الأمريكيين الذين فقد أثرهم بعد اصطدام مدمرتهم بسفينة شحن ترفع علم الفلبين قبالة السواحل اليابانية وأكدت أن الجثث كانت داخل المدمرة.

من جهتها أفادت شبكة التلفزيون العام الياباني "إن إتش كيه" أن البحارة الأمريكيين السبعة الذين فقد أثرهم قد تم العثور عليهم قتلى جميعا.

وقد ظل خفر السواحل اليابانيون والبحرية الأمريكية يواصلون ليل السبت عمليات البحث عن البحارة السبعة.

وكانت طائرات ومروحيات وقوارب تجوب قبالة السواحل اليابانية المطلة على المحيط الهادئ بحثا عن البحارة الذين كانوا لا يزالون في عداد المفقودين بعد مرور عشرين ساعة على الحادث الذي ألحق أضرارا جسيمة بالمدمرة "يو إس إس فيتزجيرالد" وأوقع العديد من الجرحى من بينهم القبطان براين بنسون.

وصرح كل من البحرية الأمريكية وخفر السواحل اليابانيون أن المدمرة فيتزجيرالد اصطدمت بالسفينة "إي سي إكس كريستال" قرابة الساعة 02,30 (الجمعة 17,30 ت غ) أثناء وجودها على بعد 56 ميلا بحريا جنوب غرب مدينة يوكوسوكا اليابانية.

وتشكل المنطقة حيث حصل الاصطدام ممرا بحريا مزدحما لسفن الشحن على مقربة من مرفأي يوكوهاما وطوكيو.

 فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 18/06/2017

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