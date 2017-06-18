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أفريقيا

السلطات التونسية تحقق في رفع لافتة مؤيدة لقطر خلال نهائي كأس تونس

© أ ف ب- أرشيف | جماهير النادي الأفريقي التونسي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 18/06/2017

ذكر متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية أن السلطات فتحت تحقيقا بعد رفع جماهير النادي الأفريقي لافتة عملاقة مؤيدة لقطر خلال نهائي كأس تونس لكرة القدم، واتهم ناشطون ومشجعو أندية تونسية على فيس بوك جمهور النادس الأفريقي بتلقي "تمويلات" من قطر مقابل رفع اللافتة. علما أن تونس التزمت الحياد حيال الأزمة التي تمر بها الدوحة مع بعض دول الخليج.

فتحت تونس التي لزمت الحياد حيال أزمة قطر وجيرانها، تحقيقا في رفع جمهور النادي الأفريقي لكرة القدم لافتة كبيرة اعتبرت مؤيدة للدوحة، خلال مباراة نهائي كأس تونس التي أقيمت السبت بملعب رادس، وفق ما أفاد متحدث باسم وزارة الداخلية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة ياسر مصباح الأحد إن مصالح الأمن "فتحت تحقيقا في اللافتة العملاقة التي تم رفعها أمس السبت في ملعب رادس، جنوب العاصمة خلال مباراة نهائي الكأس بين النادي الأفريقي واتحاد بن قردان" من دون إضافة تفاصيل.

ورفع قسم من جمهور النادي الأفريقي الذي فاز بالكأس، لافتة عملاقة كتب عليها "كرهناكم يا حكام! تحاصرون قطر وإسرائيل في سلام!!".

واتهم نشطاء على الإنترنت ومشجعو أندية رياضية تونسية على شبكة فيس بوك جمهور النادي المذكور بتلقي "تمويلات" من قطر مقابل رفع تلك اللافتة، فيما اتهم آخرون الدول المقاطعة للدوحة بدفع تلك التمويلات من أجل "التأثير" على موقف تونس من الأزمة.

 

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 18/06/2017

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