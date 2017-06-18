20 جريحا في طائرة قادمة متجهة إلى الصين من باريس بسبب اضطرابات جوية

جرح حوالى عشرون شخصا من بينهم بعض الإصابات الخطيرة بعد تعرض طائرة تابعة "لتشاينا إيسترن" قادمة من باريس باتجاه الصين إلى اضطرابات جوية، وذلك خلال انخفاضها استعدادا للهبوط في مطار كونمينغ جانغشوي الدولي. وتراوحت إصابات الركاب بين كسور في العظام وجروح في الرأس بعد سقوط الأمتعة على رؤوسهم.

جرح عشرون شخصا على الأقل، بينهم أربعة حالتهم خطرة، إثر تعرض طائرة تابعة لشركة الطيران الصينية " تشاينا إيسترن" قادمة من باريس إلى اضطرابات جوية فوق جنوب غرب الصين، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.

وأفادت شركة "تشاينا إيسترن" على موقعها الرسمي أن الشرطة وفرت خدمات طبية للركاب، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية أن الحادثة وقعت أثناء انخفاض طائرة الرحلة "إم يو744" القادمة من مطار شارل ديغول تدريجيا استعدادا للهبوط في مطار كونمينغ جانغشوي الدولي في إقليم يونان في الصين.

وتراوحت إصابات الركاب بين كسور في العظام وجروح في فروة الرأس أو إصابات بسيطة سببها سقوط الحقائب أو الاصطدام بخزانات الأمتعة، بحسب ما نقلت الوكالة عن المستشفيات التي نقل إليها الركاب الذين لم يتسن على الفور معرفة جنسياتهم.

وأضافت "نذكر جميع الركاب، من أجل سلامتكم، الرجاء ربط أحزمة الأمان".

وهبطت الطائرة حوالي الساعة التاسعة من صباح الأحد (1:00 ت غ) متأخرة ساعة عن موعد وصولها الأصلي، بحسب "شينخوا".

ولم ترد الشركة على أسئلة وكالة الأنباء الفرنسية.

فرانس24/أ ف ب



نشرت في : 18/06/2017