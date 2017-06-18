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آسيا

كوريا الجنوبية: تعيين أول امرأة في منصب وزير الخارجية

© أ ف ب | رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-أن خلال مؤتمر صحافي في سول الأربعاء 10 أيار/مايو 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 18/06/2017

تم تعيين الدبلوماسية في الأمم المتحدة كانغ -كيونغ-وا وزيرة للخارجية في كوريا الجنوبية لتصبح بذلك أول امرأة تتقلد هذا المنصب في بلادها. ويعول الرئيس الكوري مون-جاي -أن على خبرة كانغ لمعالجة الملفات الشائكة مع الجيران والحلفاء.

تم الأحد في كوريا الجنوبية تعيين دبلوماسية دولية مرموقة في الأمم المتحدة وزيرة للخارجية لتصبح أول امرأة تتولى هذه الحقيبة في البلاد. وستكون مهمتها الحد من التوتر المتصاعد حول الطموحات النووية للجارة الكورية الشمالية.

وشغلت كانغ كيونغ-وا (62 عاما) منصب نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة كما عملت كمساعدة للأمين العام للشؤون الإنسانية قبل أن تصبح كبيرة مستشاري الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريس.

ويأتي تعيين كانغ في هذا المنصب قبل أقل من أسبوعين على زيارة الرئيس مون جاي-أن الأولى للولايات المتحدة للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب في وقت تتصاعد فيه المخاوف من برنامج تسلح بيونغ يانغ.

يذكر أن النظام الكوري الشمالي المعزول هذا العام بسلسلة من تجارب الصاروخية في تحد للضغوط الدولية ما عرضه لحزمة جديدة مشددة من عقوبات الأمم المتحدة.

وعملت كانغ في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية سنوات قبل التحاقها بالأمم المتحدة.

وأعلن مكتب الرئيس مون أن خبرة كانغ ستساعد سول على معالجة الملفات الحساسة مع الحلفاء والجيران.

وتولى مون السياسي الذي ينتمي إلى يسار الوسط، منصبه في أعقاب عزل الرئيسة بارك غوين-هي. وهو من أنصار الحوار مع كوريا الشمالية لإعادتها مجددا لطاولة المفاوضات، ما يتناقض مع نهج سلفته التي كانت تتبنى موقفا صارما حيال بيونغ يانغ.

وتعرضت علاقات سول مع الولايات المتحدة لبعض التوتر أخيرا بسبب نصب الدرع الصاروخية الأمريكية (ثاد) على أراضيها لحمايتها من جارتها الكورية الشمالية.

كما أدى ذلك لتدهور في العلاقات مع الصين الغاضبة من الدرع والتي تعتبره تهديدا وتقول إنه يؤثر على فعالية أنظمتها الصاروخية.

ورغم نصب أجزاء من الدرع بالفعل في مدينة سيونغجو الواقعة على مسافة 250 كلم جنوب العاصمة سول، فإن الرئيس مون علق تركيب مزيد من الأجزاء لاحقا.

وحسبما أعلن رسميا، يهدف التأجيل إلى إتاحة مزيد من الوقت لإجراء تقييم متكامل للتاثير البيئي للدرع على المكان، لكن محللين يقولون إن التأجيل هو تحرك استراتيجي لمون لكسب وقت لمعالجة الوضع الدبلوماسي الشائك الذي ورثه من الرئيسة السابقة

فرانس24 / أ ف ب

 

 

نشرت في : 18/06/2017

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