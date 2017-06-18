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أمريكا

بيونغ يونغ تتهم واشنطن بمصادرة حقيبة دبلوماسية في مطار نيويورك

© أ ف ب- أرشيف | الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في بيونغ يانغ في 13 نيسان/أبريل 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 18/06/2017

اتهمت وزارة الخارجية الكورية الشمالية مسؤولين أمريكيين بمصادرة حقيبة دبلوماسية لوفدها الذي كان يغادر الولايات المتحدة من مطار جون أف. كينيدي. وأضافت وكالة الأنباء الرسمية الكورية أن الديبلوماسيين قاوموا إلا أن الأمريكيين انتزعوا الحقيبة بالقوة وهربوا.

اتهمت كوريا الشمالية الأحد الولايات المتحدة بمصادرة حقيبة لوفد دبلوماسي لها في مطار نيويورك، في وقت يتصاعد التوتر بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية إن مسؤولين أمريكيين صادروا حقيبة دبلوماسية من وفدها في مطار جون أف. كينيدي فيما كان دبلوماسيوها يهمون بالمغادرة نحو بلادهم، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية.

ونقلت الوكالة عن الخارجية قولها "في وقت قاوم الدبلوماسيون بعزم، انتزع الأمريكيون الحقيبة الدبلوماسية باستخدام القوة وهربوا بها".

وتواصل بيونغ يونغ سعيها لتطوير برامج للتسلح النووي والبالستي رغم الإدانات الدولية والعقوبات المتتالية من الأمم المتحدة.

وكان الوفد الكوري الشمالي في نيويورك لحضور مؤتمر أحزاب الولايات حول اتفاقية حقوق الأفراد أصحاب الاحتياجات الخاصة، بحسب الوكالة الكورية الرسمية.

وأوضحت الوكالة أن بيونغ يانغ دعت المجتمع الدولي "لإعادة التفكير جديا" في نيويورك كمقر لإقامة فعاليات دولية مهمة.

وتابعت نقلا عن الوزارة "إذا فشلت الولايات المتحدة في الرد على طلبنا المسؤول والعادل، فستكون مسؤولة كليا عن كافة النتائج المترتبة".

 

فرانس24/أ ف ب 

نشرت في : 18/06/2017

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