كولومبيا: مقتل 3 أشخاص بينهم فرنسية وإصابة آخرين في هجوم استهدف مركزا تجاريا

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم السبت وأصيب 11 آخرون بجروح في انفجار عبوة ناسفة استهدف مركزا تجاريا مزدحما في العاصمة الكولومبية بوغوتا. وقالت الشرطة إن العبوة وضعت في دورة مياه المركز التجاري الذي كان مكتظا بالمتسوقين لشراء الهدايا قبل احتفالات عيد الأب.

ذكرت مصادر طبية كولومبية أن ثلاثة أشخاص على الأقل من بينهم امرأة فرنسية قتلوا السبت وأصيب 11 شخصا بجروح، أربعة منهم في حالة حرجة، في هجوم بقنبلة استهدف السبت مركزا تجاريا في بوغوتا عاصمة كولومبيا.

وأعلن رئيس بلدية العاصمة الكولومبية إنريكي بينالوسا في وقت سابق أن امرأة فرنسية في الثالثة والعشرين من عمرها قتلت وأصيب 11 آخرون بجروح، منددا بـ"اعتداء جبان في مركز أندينو".

وإثر الانفجار أصدر الرئيس خوان مانويل سانتوس أمرا لقائد الشرطة الوطنية الجنرال خورخي نييتو بفتح تحقيق لكشف ملابسات الانفجار.

وبحسب المعلومات الأولية التي نشرتها الشرطة فقد وقع الانفجار في الساعة 17,00 (22,0 ت غ) تقريبا في دورة مياه المركز التجاري الواقع في منطقة يقصدها الأجانب بكثرة عشية عيد الأب

ضحايا من بينهم فرنسية

وقال المستشفى الذي نقل إليه الضحايا إن فرنسية في الثالثة والعشرين من العمر وكولومبيتين (27 و31 عاما) "توفين متأثرات بجروح " أصبن بها في الانفجار. وهناك أربعة جرحى في حالة حرجة من بينهم فرنسية تبلغ من العمر 48 عاما.

وأدان رئيس بلدية بوغوتا أنريكي بينالوزا "الاعتداء الجبان في مركز أندينو".

ومن جهته، أدان الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس الاعتداء وأمر قائد الشرطة الوطنية الجنرال خورخي نييتو بفتح تحقيق.

وأوضح رئيس البلدية للصحافيين أن الفرنسية جاءت إلى كولومبيا "لتقديم خدمات اجتماعية في حي شعبي في بوغوتا لستة أشهر".

وصرح السفير الفرنسي في بوغوتا غوتييه مينيو لإذاعة "بلوراديو" أن "شابة فرنسية تبلغ من العمر 23 عاما توفيت للأسف على إثر الاعتداء (...) وكانت تقوم بزيارة للبلاد". وأضاف أن "الشابة كانت برفقة والدتها على ما يبدو".

و"أندينو" واحد من أكبر المراكز التجارية في المدينة. وقد تم إخلاؤه بينما طوق عناصر الشرطة والإسعاف والمطافئ المنطقة بسرعة، كما ذكر مراسل لوكالة الأنباء الفرنسية.

فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز



نشرت في : 18/06/2017