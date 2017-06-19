فرنسا: مقتل مهاجم شاحنة الشرطة في الشانزليزيه والعثور على أسلحة داخل سيارته

أفادت مصادر في الشرطة الفرنسية أن النيابة الخاصة بمكافحة الإرهاب فتحت تحقيقا بشان اصطدام سيارة بشاحنة للشرطة في جادة الشانزليزيه بعد ظهر الاثنين. وصرح وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب أن السائق لقي مصرعه، وأن الحادثة هي "محاولة هجوم".

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب مقتل سائق السيارة التي صدمت شاحنة للشرطة في جادة الشانزليزيه في العاصمة الفرنسية الاثنين.

وأكد الوزير أن الحادث كان "محاولة هجوم". وأفادت مصادر للشرطة أنها عثرت على قوارير غاز ومسدسات وكلاشنيكوف في سيارة المهاجم وهي من طراز رينو ميغان.

وكانت الشرطة الفرنسية ذكرت في وقت سابق أن رجلا صدم بسيارة كان يستقلها شاحنة للدرك في جادة الشانزليزيه في باريس بعد ظهر الاثنين من دون أن يتسبب ذلك في وقوع إصابات.

وقالت "هناك رجل حاليا فاقد الوعي على الأرض أصيب بجروح بالغة" وسيارته مشتعلة .

ونشرت الشرطة عددا كبيرا من عناصرها في المكان وأوصت بتجنب هذه المنطقة في قلب العاصمة الفرنسية.

وأكدت مصادرمتطابقة أن السيارة انفجرت عند الاصطدام بشاحنة الدرك في الشانزليزيه بباريس وأن السائق كان مسلحا



وعلى إثر ذلك، فتحت نيابة باريس الخاصة بمكافحة الإرهاب تحقيقا بشأن الحادثة.



فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 19/06/2017