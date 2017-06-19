اتفاق بين الاتحاد الأوروبي ولندن على الأولويات والجدول الزمني لمفاوضات الانفصال

انتهت الجولة الأولى من المفاوضات حول بريكسيت بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الاثنين، بالاتفاق على الأولويات وعلى عقد أربع جولات شهرية من المحادثات تفضي إلى التفاهم حول فاتورة الانفصال وحقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا ومستقبل إيرلندا الشمالية.

بعد جولة أولى من المفاوضات الرسمية، أعلن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه الاثنين أن بريطانيا والاتحاد اتفقا على الأولويات والجدول الزمني لمفاوضات البريكسيت.

وقال بارنييه خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني ديفيد ديفيس "اليوم اتفقنا على المواعيد، اتفقنا على التنظيم واتفقنا على الأولويات للمفاوضات".

وأكد الجانبان أيضا أنهما اتفقا على عقد أربع جولات شهرية من المفاوضات، وتكون الجولة التالية في 17 تموز/يوليو حول المسائل الرئيسية لانفصال بريطانيا عن الكتلة الأوروبية.

وأضاف بارنييه أن الجانبين يريدان الاتفاق على "المبادئ الرئيسية للتحديات لخروج المملكة المتحدة في أقرب وقت ممكن" بما في ذلك فاتورة الانفصال وحقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا ومستقبل إيرلندا الشمالية. وأعلن أن الهدف هو إحراز تقدم يكفي لجعل قادة الدول الأوروبية الـ27 الأخرى يتفقون على الانتقال إلى محادثات حول علاقة مستقبلية مع بريطانيا، بينها اتفاقية تجارية.

وقال المفوض الأوروبي الفرنسي السابق "إن اتفاقية عادلة أمر ممكن وأفضل بكثير من لا اتفاقية".



فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 19/06/2017