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الشرق الأوسط

تدريبات عسكرية مشتركة بين قطر وتركيا في الدوحة

© أ ف ب | وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو خلال زيارته الكويت في 15 حزيران/يونيو

فيديو محمد الخضيري

نص فرانس 24

آخر تحديث : 20/06/2017

بدأت قوات تركية تدريبات عسكرية مشتركة بينها وبين حليفتها قطر في الدوحة. وقالت وزارة الدفاع القطرية إن التدريبات " مخطط لها منذ فترة" وإنها تهدف إلى "رفع الكفاءة القتالية للقوتين القطرية والتركية". وكان البرلمان التركي قد وافق على نشر قوات في قاعدة عسكرية في قطر تطبيقا لاتفاق دفاعي أبرم بين البلدين عام 2014.

أعلنت الدوحة أن قوات تركية بدأت تدريبات عسكرية مشتركة في قطر مع نظيرتها القطرية، في وقت تتواصل فيه الأزمة الدبلوماسية بين الإمارة الخليجية والرياض وحلفائها.

وجاء في بيان لمديرية التوجيه المعنوي في الوزارة أن القوات التركية بدأت عقب وصولها إلى قطر أول التدريبات العسكرية في معسكر كتيبة طارق بن زياد في العاصمة القطرية.

وأوضحت أن التدريبات تهدف إلى "رفع الكفاءة القتالية للقوتين القطرية والتركية في وضع خطط العمليات المشتركة لمحاربة التطرف والإرهاب وعمليات حفظ السلام قبل وبعد العمليات العسكرية".

وجاءت التدريبات التي قالت وزارة الدفاع إنها "مخطط لها منذ فترة" في خضم الأزمة الدبلوماسية بين قطر والمملكة السعودية وحليفتيها دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين.

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وقطعت الدول الثلاث علاقتها مع قطر متهمة إياها بدعم وتمويل الإرهاب، وهو ما تنفيه الإمارة الصغيرة الغنية بالغاز.

تركيا تسعى لحل الأزمة الخليجية

وأجرى الوزير التركي مولود تشاوش أوغلو وزير خارجية تركيا، حليفة قطر، محادثات في الدوحة والكويت ومكة في إطار مساعيه الرامية لحل الأزمة الدبلوماسية في الخليج.

وتضع أزمة الخليج تركيا في موقف حساس لأن أنقرة تعتبر الدوحة أبرز حليف لها في الخليج لكنها تسعى أيضا إلى توثيق علاقاتها بالسعودية. وفي الوقت نفسه، تسعى تركيا إلى الحفاظ على علاقاتها مع إيران، خصم السعودية الرئيسي.

وقبل التمارين مع القوات التركية، أجرت القوات القطرية تدريبات مشتركة مع قوات أمريكية في قطر التي تضم أكبر قاعدة جوية أمريكية في المنطقة.

 

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 20/06/2017

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