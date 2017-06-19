الرئيس الفرنسي ماكرون يعيد تكليف رئيس الحكومة إدوار فيليب بتشكيل الحكومة الجديدة

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين، رئيس الحكومة إدوار فيليب إلى تشكيل الحكومة الجديدة قبل مساء الأربعاء. وكان فيليب "سلم استقالة حكومته" إلى رئيس الدولة "الذي وافق عليها" حسب التقليد المتبع. ويأتي هذا التكليف بعد الانتخابات التشريعية التي منحت حركة ماكرون أغلبية ساحقة في البرلمان.

أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تكليف رئيس الحكومة الحالية إدوار فيليب بتشكيل الحكومة الجديدة قبل مساء الأربعاء.ويأتي هذا التكليف غداة الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الفرنسية التي أعطت حركة الرئيس ماكرون أكثرية مريحة في الجمعية الوطنية.

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وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن رئيس الحكومة، حسب التقليد المتبع "سلم استقالة حكومته" إلى رئيس الدولة "الذي وافق عليها" قبل أن يعيد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة. وكان المتحدث باسم الحكومة كريستوف كاستانر أعلن صباح الاثنين أن التعديل الحكومي سيكون محدودا.

ووافق وزير تماسك الأراضي ريشار فيران مساء الاثنين على مغادرة الحكومة ليتسلم رئاسة كتلة حركة "الجمهورية إلى الأمام" داخل الجمعية الوطنية. ويعتبر فيران مقربا من ماكرون وهو يخضع لتحقيق قضائي بشأن قضية عقارية.



فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 19/06/2017