الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

الانتخابات التشريعية الفرنسية: ماذا بعد اكتساح البرلمان؟

للمزيد

حدث اليوم

الاتحاد الأوروبي - بريطانيا : بدء ماراثون المفاوضات

للمزيد

مراقبون

عندما يتصل قس في زيمبابوي بالله مباشرة ...عبر الهاتف

للمزيد

ضيف ومسيرة

أحمدو ولد عبد الله.. وزير ودبلوماسي موريتاني ومبعوث لمنظمة الأمم المتحدة سابقا ج2

للمزيد

ضيف ومسيرة

أحمدو ولد عبد الله: وزير ودبلوماسي موريتاني ومبعوث لمنظمة الأمم المتحدة سابقا

للمزيد

مراقبون - خط مفتوح

البرازيليون "يطاردون" تجاوزات الشرطة بالهواتف الذكية

للمزيد

أسبوع في العالم

أزمة دول الخليج وقطر: فرنسا في رمال الخليج؟

للمزيد

حدث اليوم

الانتخابات التشريعية الفرنسية: الجمهورية إلى الامام تكتسح البرلمان؟

للمزيد

مراسلون

حقول الاستعباد الجديدة في أوروبا

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

فرنسا

الرئيس الفرنسي ماكرون يعيد تكليف رئيس الحكومة إدوار فيليب بتشكيل الحكومة الجديدة

© أ ف ب/ أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 19/06/2017

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين، رئيس الحكومة إدوار فيليب إلى تشكيل الحكومة الجديدة قبل مساء الأربعاء. وكان فيليب "سلم استقالة حكومته" إلى رئيس الدولة "الذي وافق عليها" حسب التقليد المتبع. ويأتي هذا التكليف بعد الانتخابات التشريعية التي منحت حركة ماكرون أغلبية ساحقة في البرلمان.

أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون  تكليف رئيس الحكومة الحالية إدوار فيليب بتشكيل الحكومة الجديدة قبل مساء الأربعاء.ويأتي هذا التكليف غداة الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الفرنسية التي أعطت حركة الرئيس ماكرون أكثرية مريحة في الجمعية الوطنية.

للمزيد- فرنسا: حركة الرئيس ماكرون تضمن الأغلبية في البرلمان وانهيار الحزب الاشتراكي

وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن رئيس الحكومة، حسب التقليد المتبع "سلم استقالة حكومته" إلى رئيس الدولة "الذي وافق عليها" قبل أن يعيد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة. وكان المتحدث باسم الحكومة كريستوف كاستانر أعلن صباح الاثنين أن التعديل الحكومي سيكون محدودا.

ووافق وزير تماسك الأراضي ريشار فيران مساء الاثنين على مغادرة الحكومة ليتسلم رئاسة كتلة حركة "الجمهورية إلى الأمام" داخل الجمعية الوطنية. ويعتبر فيران مقربا من ماكرون وهو يخضع لتحقيق قضائي بشأن قضية عقارية.
 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 19/06/2017

  • فرنسا

    الانتخابات التشريعية: صعود قياسي للنساء في البرلمان الفرنسي

    للمزيد

  • فرنسا

    فرنسا: تعيين إدوار فيليب النائب عن حزب "الجمهوريون" رئيسا للوزراء

    للمزيد

  • الانتخابات التشريعية الفرنسية

    نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية الفرنسية بلغت 35,33 بالمئة عند الساعة الخامسة مساء

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي