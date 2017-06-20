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رياضة

إسبانيا: استدعاء رونالدو للتحقيق بشأن اتهامه بالتهرب الضريبي في 31 يوليو المقبل

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 20/06/2017

أفادت مصادر قضائية الثلاثاء أن لاعب ريال مدريد ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو سيمثل أمام القضاء الإسباني في 31 تموز/يوليو المقبل للإدلاء بشهادته، وذلك على خلفية اتهامه بتهرب ضريبي بقيمة 14,7 مليون يورو.

أكد مصدر قضائي الثلاثاء أن النيابة العامة في إسبانيا قامت باستدعاء نجم ريال مدريد ومنتخب البرتغال لكرة القدم كريستيانو رونالدو المتهم بالتهرب الضريبي، للاستماع إليه في 31 تموز/يوليو المقبل. وسيمثل النجم البرتغالي أمام القضاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت غرينيتش للإدلاء بشهادته.

وبحسب صحيفة "أل كونفيدانشيل"، فإن جلسة الاستماع ستتم في مقر المحكمة في بوزويلو دي الكارون في الضاحية الشمالية الغربية لمدريد.

يذكر أن النيابة العامة في مدريد أعلنت الأسبوع الماضي أنها تقدمت ببلاغ ضد اللاعب واتهمته "بأربع جرائم ضد الخزانة العامة بين عامي 2011 و2014 ... تنطوي على غش ضريبي" بمبلغ 14,7 ملايين يورو (16,5 مليون دولار).

واعتبرت النيابة أن رونالدو "استفاد من كيان شركة أنشئت في 2010 لإخفاء العائدات التي يحصل عليها في إسبانيا من حقوق بيع الصورعن سلطات الضرائب".

لكن اللاعب الذي انتقل إلى ريال مدريد قادما من مانشستر يونايتد رد على هذه الاتهامات بقوله بأنه "مرتاح الضمير" قبل أن يدلي يتصريح آخر على أحد مواقع التواصل الاجتماعي قائلا "في بعض الأحيان السكوت هو أفضل رد".

ويأتي الاستدعاء خلال مشاركة اللاعب في صفوف منتخب بلاده في كأس القارات المقامة حاليا في روسيا وتستمر حتى الثاني من تموز/يوليو المقبل.

وبعد عام من ملاحقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوف برشلونة، يبدو أن القضاء الإسباني يشن حملة لا هوادة فيها لمكافحة عملية التهرب من الضرائب في عالم كرة القدم.

كما أن شكوى مماثلة تقدمت بها النيابة العامة وتتعلق بمدرب ريال مدريد السابق البرتغالي جوزيه مورينيو الذي يرعى مصالح مدير الأعمال الشهير جورجي منديش تماما كرونالدو.

واتهم القضاء مورينيو بالتهرب الضريبي أيضا بقيمة 3ر3 ملايين يورو.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 20/06/2017

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