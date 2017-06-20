اكتشاف عشرة كواكب شبيهة بالأرض قد تكون صالحة للعيش

أكدت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) اكتشاف عشرة كواكب خارجة عن النظام الشمسي، تشبه الأرض وقد تكون قابلة للسكن لاحتمال وجود مياه سائلة على سطحها.

أعلن فريق التلسكوب الفضائي "كيبلر" التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) اكتشاف 219 كوكبا جديدا خارجا عن النظام الشمسي من بينها عشرة كواكب حجمها قريب من حجم الأرض، وقد تكون صالحة للعيش لاحتمال وجود مياه سائلة على سطحها.

وقد رصد "كيبلر" حتى الآن ما مجموعه 4034 كوكبا خارجا عن النظام الشمسي من بينها 2335 أكدت وجودها تلسكوبات أخرى.

وحجم 50 من هذه الكواكب قريب من حجم كوكب الأرض وتقع على مسافة من نجمها تجعلها قابلة للسكن من بينها الكواكب العشر الجديدة.

وقد ثبت وجود أكثر من 30 من هذه الكواكب الشبيهة بالأرض.

وأوضحت سوزان تومسون، وهي أحد العلماء الأعضاء في فريق "كيبلر"، "هذه الجردة الدقيقة هي الأساس العلمي الذي سيسمح بالرد مباشرة على أحد أكثر الأسئلة أهمية في مجال علم الفلك ألا وهو معرفة عدد الكواكب الشبيهة بالأرض في مجرة" درب التبانة.

وجاء الإعلان عن اكتشاف الكواكب الأخيرة على هامش مؤتمر "فورث كيبلر اند كاي2 ساينس" المنعقد خلال الأسبوع الراهن في مركز إيمز للبحث التابع للناسا في كاليفورنيا.

وأطلق كيبلر العام 2009 وانتهت مهمته الأساسية العام 2013 بسبب عطل في أجهزة الجيروسكوب على متنه. وقد تابع التلسكوب 150 ألف نجمة في كوكبة الدجاجة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 20/06/2017