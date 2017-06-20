"استفزاز غير مسبوق" من الولايات المتحدة لروسيا على الأراضي السورية؟!!

في الصحف العربية والعالمية: تصعيد متواصل بين موسكو وواشنطن على خلفية إسقاط الولايات المتحدة طائرة سورية، والأزمة المتنامية بين قطر ودول عربية أخرى بزعامة السعودية. الاعتداء على مسلمين عند خروجهم من مسجد فينسبري بارك شمال لندن كان على واجهة الصحف البريطانية، أما الصحف الفرنسية فاهتمت بالوجه الجديد للبرلمان وإحباط اعتداء إرهابي الاثنين في جادة الشانزيليزيه.
يتواصل التصعيد بين روسيا والولايات المتحدة على خلفية إسقاط الأخيرة لطائرة سورية يوم الأحد الماضي في سوريا وبالضبط في ريف الرقة الجنوبي. صحيفة الحياة كتبت أن الولايات المتحدة وروسيا وإيران رسمت خطوطها الحمر الجديدة على أرضية الصراع في سوريا مع تصعيد غير مسبوق للمواجهة بينها على جبهات الحرب السورية، وأشارت الصحيفة إلى تنامي المخاوف من إمكانية حدوث مواجهة عسكرية مباشرة بين واشنطن وموسكو على خلفية إسقاط الطائرة السورية .. وسط تهديد موسكو باستهداف الطائرات الأمريكية.
في موقع رأي اليوم اللندني يعتبر عبد الباري عطوان إسقاط الدفاعات الجوية الأمريكية للطائرة الحربية السورية استفزازا غير مسبوق وتأكيدا ان الولايات المتحدة تدعم قوات جيش سوريا الديموقراطية وأنها مستعدة للتصدي لأي اعتداء يستهدفها، وهذا يؤكد حسب رأي الكاتب أن الولايات المتحدة تخطط عسكريا لإقامة كيان كردي في شمال سوريا على غرار إقليم كردستان العراق.
تهتم الصحف العربية بالأزمة المتنامية في الخليج بين قطر من جهة والسعودية والإمارات ومصر ودول أخرى. صحيفة الشرق الأوسط تكتب إن قطر قد تواجه عزلة تستمر لسنوات في إشارة إلى تصريحات وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش. أما في صحيفة الراية القطرية فنقرأ مقالا لفريدة العبيدلي تأسف فيه عما سمته حملة دول الحصار المجنونة والمحمومة على قطر، وتستغرب الكاتبة تكالب هذه الدول على قطر مستعملة الفتاوى الدينية غير المنصفة وعلماء دين اصطفوا إلى جانب دون آخر وأصدروا فتاوى تفتقر للدلائل والبراهين، كما تقول.
الصحف البريطانية تهتم بالاعتداء على مصلين مسلمين في لندن بعد خروجهم من مسجد فينسبري بارك شمال العاصمة، ليلة اول من امس. في صحيفة العرب اللندنية نقرأ أن هذا الاعتداء يعد اول رد إرهابي مضاد يرتكب كرها في الإسلام والمسلمين.
صحيفة ذي إندبندنت تكتب إن عدد المتشددين المنتمين إلى اليمين المتطرف الذين تم الإبلاغ عنهم لوحدة الإرهاب الحكومية ارتفعت نسبتهم بثلاثين في المئة خلال عام فقط. الصحيفة أشارت إلى هوية المهاجم الذي لم يكن معروفا من قبل الأجهزة الأمنية، وتوعد رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالقضاء على كل الإيديولوجيات المتطرفة بكل أشكالها.
صحيفة ذي غارديان تندد في افتتاحيتها بمشاعر العداء ضد المسلمين أو ما يسمى بالإسلاموفوبيا. استهداف المسلمين ليلة اول البارحة هو عمل مروع يذكرنا في الوقت المناسب بتجربة الإسلاموفوبيا التي يتحملها المسلمون في بريطانيا، تقول صحيفة ذي غارديان وترى أن المسلمين يواجهون يوميا العداء والإساءة عبر الإنترنت وسلوكيات عدوانية أخرى، كما تقول الصحيفة إن الإحصائيات تبين أن المسلمين يحرمون من الوظائف والسكن، وتشيد الصحيفة بتصريحات تيريزا ماي حول الإرهاب الذي يمكن ان يكون مصدره تيارات مختلفة .. أما صحيفة دايلي تلغراف فكتبت في الافتتاحية إن بريطانيا لا تتقبل العنف أو الأفكار المتشددة سواء كان من الإسلاميين المتشددين أو من أقصى اليمين.
العنف بدا متنقلا خلال الأشهر الأخيرة بين بريطانيا وفرنسا. نقرأ في صحيفة لوباريزيان الفرنسية، هذه الصحيفة تشير على غلافها إلى إحباط هجوم إرهابي يوم أمس في جادة الشانزيليزيه في باريس. هجوم كان سينفذ بواسطة سيارة ملغومة، لكن هذه السيارة انفجرت وتسببت في مقتل المشتبه به الذي كان بداخلها، تقسر لنا صحيفة لوباريزيان، وتتساءل كيف يمكن تفسير الهجمات المتكررة التي تستهدف فرنسا وبريطانيا؟ وتقول الصحيفة إن محاولة هجوم البارحة تأتي لتذكرنا فجأة أن محاربة الإرهاب ما تزال في صلب واقعنا اليومي وكلما تراجع تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق كلما زادت مخاطر الهجمات في مناطق أخرى في العالم.
في الصحف الفرنسية أيضا، تعليقات على نتائج الانتخابات التشريعية التي نظم الدور الثاني منها يوم الأحد الماضي. صحيفة لاكروا تعنون الوجه الجديد للجمعية الوطنية، وتكتب الصحيفة لقد قدم أربعمئة وثلاثون برلمانيا جديدا إلى الجمعية الوطنية من بين خمسمئة وسبعة وسبعين.. وترد الصحيفة على الآراء التي اعتبرت حركة الجمهورية إلى الأمام مهيمنة على المشهد السياسي الفرنسي. الصحيفة رأت أنه لا يمكن مقارنة البرلمان بما كان عليه قبل ستين عاما، لأن فرنسا تغيرت كثيرا منذ ذلك الوقت، ومستوى تعلم الفرنسيين تحسن والمعارضة اليوم لها أساليب جديدة ليست كتلك التي كانت متوفرة من قبل.
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