العراق: وفاة صحافي فرنسي أصيب في انفجار بالموصل

توفي الصحافي الفرنسي ستيفان فيلنوف متأثرا بجروحه بعد أن أصيب في انفجار لغم أثناء تغطيته المعركة بين القوات العراقية وتنظيم "الدولة الإسلامية" الاثنين، وقتل في الانفجار على الفور صحافي كردي عراقي وأصيب صحافيان فرنسيان آخران بجروح.

أعلنت فجر الثلاثاء إدارة قنوات التلفزة الفرنسية الحكومية وفاة الصحافي الفرنسي ستيفان فيلنوف متأثرا بإصابته في انفجار لغم خلال تغطيته المعركة بين القوات العراقية وتنظيم "الدولة الإسلامية" الاثنين. وقتل في الحادث وفي الحال صحافي كردي عراقي كما أصيب صحافيان فرنسيان آخران بجروح.

وقالت إدارة الإعلام في "فرانس تلفزيون" في بيان إن فيلنوف الذي كان في الموصل يعمل على إعداد حلقة لبرنامج "آنفوييه سبيسيال" التي تبث على قناة فرانس 2 العامة أصيب في الانفجار مع اثنين من زملائه الفرنسيين في حين قتل في الحال مرافقهم العراقي بختيار حداد وهو صحافي كردي كان يعمل مع الفريق الصحافي الفرنسي منسقا ومترجما.

بيان التلفزيون الفرنسي حول مقتل فيلنوف 🔴. Tristesse. @Francetele annonce le décès de Stephan villeneuve #5bis productions / «Envoyé Spécial» : pic.twitter.com/eM3SAuXacX — Laurent Marsick (@lmarsick) 19 juin 2017

وتابع البيان أن "إدارة فرانس تلفزيون وطواقمها يتشاركون في الحزن مع زوجته صوفي وأبنائه الأربعة وعائلته وجميع أقاربه. ويتقدمون بأحر التعازي منهم".

أما الصحافيان الفرنسيان الآخران اللذان أصيبا معه فهما فيرونيك روبير وصامويل فوري، وقد نقلت الأولى إلى المستشفى الميداني الأمريكي حيث ما زالت تتعالج من إصابتها، في حين أكد فوري في تغريدة على حسابه على تويتر أن إصابته كانت طفيفة وأنه "بخير".

وأصيب الطاقم الصحافي الفرنسي أثناء مرافقته القوات الخاصة العراقية في معركتها الرامية لطرد مقاتلي التنظيم المتطرف من آخر معقل لهم في الموصل تمهيدا لإعلان ثاني مدن العراق محررة بالكامل من التنظيم الجهادي.

وتمثل عملية اقتحام المدينة القديمة في غرب الموصل حيث الأزقة الضيقة والمباني المتلاصقة، تتويجا للحملة العسكرية التي بدأتها القوات العراقية قبل أشهر لاستعادة كامل مدينة الموصل، آخر أكبر معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية" في البلاد.

فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 20/06/2017