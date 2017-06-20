فرنسا: توقيف أربعة من أفراد عائلة منفذ محاولة الاعتداء في الشانزليزيه

أوقفت الشرطة الفرنسية أربعة من أفراد عائلة منفذ محاولة الهجوم الفاشل في الشانزليزيه بباريس والذي قتل الاثنين. واعتقلت الشرطة هؤلاء الأفراد رهن التحقيق، حسب ما أفاد مصدر قضائي الثلاثاء.

أوقفت الشرطة الفرنسية أربعة من أفراد عائلة الشخص الذي قتل الاثنين عند محاولة تنفيذ اعتداء في جادة الشانزليزيه بقلب باريس واعتقلتهم رهن التحقيق، حسب ما أفاد مصدر قضائي الثلاثاء.

وأوضح المصدر أنه خلال عملية دهم لمنزل منفذ محاولة الاعتداء عصر الاثنين قرب باريس، تم توقيف زوجته السابقة وشقيقه وزوجة شقيقه، مشيرا إلى أن والد المهاجم أيضا "أوقف رهن التحقيق في المساء عند حضوره إلى المنزل".

وكانت سيارة مليئة بقوارير غاز قد صدمت حافلة للشرطة في الشانزليزيه ما أدى الى اشتعال النار في السيارة ومقتل سائقها، وهو إسلامي متشدد معروف لدى أجهزة الأمن، في "اعتداء فاشل" بحسب السلطات.

والهجوم الذي لم تتبنه حتى الآن أي جهة، وقع الاثنين قبيل الساعة 14,00 ت غ ونفذه إسلامي متحدر من عائلة سلفية يبلغ من العمر 31 عاما وموضع مراقبة من أجهزة الأمن التي سبق لها وأن أدرجت اسمه على قوائم "آس" للأشخاص المحتمل أن يشكلوا "خطرا على أمن الدولة" بسبب انتمائه إلى "تيار إسلامي راديكالي"، وفق مصادر متطابقة.

وذكرت مصادر في الشرطة أنه تم العثور أيضا على مسدسات ورشاش كلاشنيكوف في سيارة المهاجم.

وأظهر تسجيل فيديو الدخان البرتقالي يتصاعد من السيارة بعد الاصطدام، فيما وقفت السيارة وسط الجادة التي تعتبر معلما سياحيا يرتاده الكثيرون في العاصمة الفرنسية، وتضم العديد من المتاجر ودور السينما.

وقال وزير الداخلية جيرار كولومب "لقد تم استهداف قوات الأمن في فرنسا مرة أخرى" واصفا الحادث بأنه "محاولة هجوم".

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 20/06/2017