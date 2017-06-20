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الشرق الأوسط

مصر: حكم قضائي جديد يبطل أحكاما تؤيد تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 20/06/2017

أبطلت محكمة إدارية مصرية الثلاثاء قرارات قضائية سابقة تؤيد اتفاقية منح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير. وكان البرلمان المصري قد وافق على الاتفاقية في 14 حزيران/يونيو الجاري رغم ما أثاره هذا القرار من جدل كبير.

قررت الدائرة الأولى بمحكمة إدارية مصرية الثلاثاء إبطال قرارات قضائية سابقة تؤيد تسليم جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للسعودية، في آخر حلقات متاهة قانونية كبيرة مليئة بالأحكام المتعارضة.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في نيسان/أبريل 2016 تسليم جزيرتين صغيرتين غير مأهولتين بالسكان في البحر الأحمر إلى الرياض، ما أثار جدلا كبيرا ومظاهرات غير مسبوقة ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي قامت الشرطة بقمعها.

ودخل ملف الجزيرتين في متاهة قانونية مع لجوء معارضي الاتفاقية للقضاء.

وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما باعتبار الاتفاقية "باطلة". إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت في نيسان/أبريل الماضي اعتبارها سارية.

وفي 14 حزيران/يونيو الجاري، وافق البرلمان المصري على الاتفاقية التي تمنح الرياض حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة. وتنتظر الاتفاقية تصديق الرئيس السيسي لتدخل حيز التنفيذ.

للمزيد- فيديو: ردود الفعل في مصر بعد قرار البرلمان منح السيادة على تيران وصنافير للسعودية 

ويدور جدل قانوني واسع في مصر حول ما إذا كانت محكمة الامور المستعجلة مختصة أم لا بوقف قرارات المحكمة الإدارية العليا.

والثلاثاء، قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري "عدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من القضاء المستعجل وما صدر أو ما سيصدر تأييدا لها من أحكام استئنافية مستعجلة وإسقاط كافة مسبباتها واعتبارها كأنها لم تكن"، حسب ما قال المحامي الحقوقي المعروف خالد علي الذي أقام الدعوى.

وأكد مسؤول في المحكمة صدور الحكم الذي يمكن للحكومة الطعن فيه. واعتبر المحامي علي الحكم مهما لأنه "الطريق الوحيد لإبطال الاتفاقية والتأكيد على عدم دستوريتها". وتابع علي أن "الكرة الآن في ملعب الرئيس".

 

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 20/06/2017

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