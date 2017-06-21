الجيش العراقي: تنظيم "الدولة الإسلامية" فجر جامع النوري التاريخي في الموصل

أعلن الجيش العراقي أن تنظيم "الدولة الإسلامية" فجر جامع النوري ومئذنة الحدباء التاريخية في المدينة القديمة غرب الموصل. فيما اتهم التنظيم المتطرف "الطيران الأمريكي" بتنفيذ الهجوم.

أعلنت القوات العراقية الأربعاء أن جهاديي تنظيم "الدولة الإسلامية" أقدموا على تفجير جامع النوري ومنارة الحدباء التاريخية في المدينة القديمة بغرب الموصل.

وعلى الفور، أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" عبر وكالة "أعماق" التابعة له، أن "الطيران الأمريكي يدمر مسجد النوري الكبير والمنارة الحدباء في الموصل".

وقال قائد عمليات "قادمون يا نينوى" الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله في بيان: "أقدمت عصابات ’داعش‘ (تنظيم ’الدولة الإسلامية‘) الإرهابية على ارتكاب جريمة تاريخية أخرى، وهي تفجير جامع النوري ومئذنة الحدباء التاريخية" بالمدينة القديمة في غرب الموصل.

وأضاف يارالله أن عملية التفجير تمت "بعد تقدم قواتنا في عمق المدينة القديمة ووصولها إلى مسافة 50 مترا"، من جامع النوري.

ويعد مسجد النوري أكبر مساجد المدينة القديمة. ومنه كان الظهور العلني الوحيد لزعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي في تموز/يوليو 2014، حيث أعلن "الخلافة" على المناطق التي سيطر عليها في سوريا والعراق.

ويحمل هذا المسجد اسم النوري، نسبة إلى نور الدين الزنكي، موحد سوريا وحاكم الموصل لفترة، والذي أمر ببنائه في العام 1172.

وإلى جانبه، تقع منارة الحدباء المائلة، التي كانت يوما مئذنة لجامع النوري القديم، وهي ما تبقى منه.

وتشكل المنارة رمزا للمدينة، إذ طبعت على العملة الورقية العراقية من فئة عشرة آلاف دينار.

وسبق أن حذر مؤرخون ومهندسون معماريون من أن المعارك العنيفة الدائرة حاليا في غرب الموصل، تهدد منارة الحدباء وتراث المدينة القديمة.

وبدأت القوات العراقية الأحد اقتحام المدينة القديمة في الشطر الغربي من الموصل في شمال العراق، سعيا لطرد آخر جهاديي تنظيم "الدولة الإسلامية"، بعد ثمانية أشهر من انطلاق العمليات العسكرية.



فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 21/06/2017