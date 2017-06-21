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الشرق الأوسط

العاهل السعودي يعين نجله محمد بن سلمان وليا للعهد ويعفي محمد بن نايف من منصبه

© أ ف ب / أرشيف | صورة مؤرخة في 25 كانون الثاني يناير 2017 للأمير محمد بن سلمان

فيديو ليلى الطيبي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 21/06/2017

أعفى العاهل السعودي في أمر ملكي أصدره صباح الأربعاء ابن شقيقه الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز من مهامه وعين نجله محمد بن سلمان وليا للعهد، مع احتفاظه بمنصب وزير الدفاع.

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا صباح الأربعاء قضى بإعفاء الأمير محمد بن نايف من منصبه وليا للعهد، وتعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليا للعهد في السعودية، وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرا للدفاع.

وقال مرسوم ملكي بالسعودية اليوم الأربعاء إن أمرا ملكيا صدر بإعفاء الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز من ولاية العهد واختيار الأمير محمد بن سلمان خلفا له وذلك في تغيير يؤكد الأمير البالغ من العمر 31 عاما باعتباره الحاكم القادم للبلاد.

وأضاف المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية أنه تم أيضا إعفاء الأمير محمد بن نايف من منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية بينما تم تعيين الأمير محمد بن سلمان نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرا للدفاع.

مداخلة سليمان النمر من الرياض حول تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد

وكان الأمير محمد بن سلمان حتى وهو ولي ولي العهد مسؤولا عن إدارة الحرب التي تقودها السعودية في اليمن ومسؤولا كذلك عن وضع سياسة الطاقة وعن خطط لإعداد المملكة للمستقبل فيما بعد النفط.

وقالت قناة العربية التلفزيونية إن تعيين الأمير محمد بن سلمان جاء بموافقة هيئة البيعة بـ31 صوتا من أصل 34.

وذكرت الوكالة الرسمية أن عاهل البلاد الملك سلمان دعا إلى مبايعة الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد بعد صلاة التراويح اليوم الأربعاء في مكة.

جاء الإعلان المفاجئ بعد عامين ونصف من التغييرات الكبيرة بالفعل في السعودية التي فاجأت حلفاءها في 2015 بشن الحرب في اليمن وخفض دعم الطاقة وكذلك باقتراحها في 2016 خصخصة جزئية لشركة أرامكو النفطية التابعة للدولة.

 

فرانس 24/ رويترز

نشرت في : 21/06/2017

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