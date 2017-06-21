السعودية: محمد بن سلمان.. الأمير الشاب الذي سطع نجمه بقوة خلال عامين

لم يكن اسم محمد بن سلمان معروفا للعامة قبل عامين، ولكن بعد تولي والده الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم في السعودية بدأ نجمه في السطوع بقوة. فمن هو ذلك الأمير الشاب البالغ من العمر 31 عاما والذي أصبح وليا جديدا للعهد في المملكة؟

سطع نجم محمد بن سلمان غداة تعيينه في منصب ولي ولي العهد قبل عامين، بعد أشهر قليلة من تسلم والده سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم مطلع العام 2015 إثر وفاة الملك عبد الله.

ويعتبره البعض "الرجل القوي" في السعودية، فالأمير محمد بن سلمان نجل العاهل السعودي ورئيس ديوانه ووزير الدفاع بات تحت الأضواء بشكل كبير منذ بدء عملية "عاصفة الحزم" في اليمن المجاور.

وبعد شهرين من استلامه حقيبة الدفاع خلفا لوالده الذي أصبح ملكا، وجد الأمير الشاب نفسه في الصفوف الأمامية للحرب التي أعلنتها المملكة على رأس تحالف عربي واسع ضد الحوثيين في 26 آذار/مارس.

"الرجل القوي الذي يشرف على كل ما هو مهم في البلاد"

ولا يشغل الأمير محمد بن سلمان منصب وزير الدفاع فقط، بل هو أيضا رئيس الديوان الملكي والمستشار الخاص للملك، كما أنه عضو في مجلس الشؤون السياسية والأمنية ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وقال مصدر دبلوماسي غربي "إنه الرجل القوي في المملكة" مشيرا إلى أنه "يشرف على كل ما هو مهم في البلاد".

وكرئيس للديوان الملكي، يحظى الأمير محمد بـ"موقع ذي نفوذ هائل"، بحسب ما قاله الضابط السابق في الاستخبارات الأمريكية بروس ريديل الذي يدير مشروع معهد بروكينغز في واشنطن.

وجاء في سيرة ذاتية نشرتها مؤسسة "مسك" التي أسسها الأمير محمد بن سلمان لتنمية الشباب، أن الأمير لديه عشر سنوات من الخبرة المهنية وهو ناشط في المجال الخيري.

ويحمل الأمير محمد إجازة في الحقوق من جامعة الملك سعود وقد أصبح في 2009 مستشارا خاصا لوالده الذي كان حينها أميرا للرياض قبل أن يصبح في 2013 رئيسا لديوان والده الذي أصبح وليا للعهد.

وفي نيسان/أبريل 2014، عين الأمير محمد بن سلمان وزيرا للدولة وعضوا في مجلس الوزراء قبل أن يعين في منصب وزير الدفاع ورئيس الديوان الملكي مع اعتلاء والده سدة الحكم في 23 كانون الثاني/يناير من العام الجاري خلفا للملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

وقال ريديل "معروف عن الأمير محمد أنه متحمس وطموح".

"رجل اقتصاد طموح"

وسعى محمد بن سلمان إلى تطبيق إصلاحات اقتصادية واجتماعية في المملكة وكان يتولى حتى الآن مهام النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران في وقت تقود المملكة حملة عسكرية في مواجهة الحوثيين في اليمن.

كما كان يتولى رئاسة الديوان الملكي، وكان مستشارا خاصا للعاهل السعودي ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ورئيس المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن المشرف على إدارة شركة "أرامكو" النفطية الوطنية.

وهو صاحب "رؤية 2030" الطموحة التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد عبر التقليل من الاعتماد على النفط وجذب استثمارات في قطاعات أخرى بينها الترفيه في دولة أكثر من نصف سكانها دول سن الـ25.

محمد بن نايف يبايع محمد بن سلمان وليا جديدا للعهد

وكان العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز قد أصدر أمرا ملكيا فجر الأربعاء عين من خلاله نجله الشاب وليا للعهد بعد إعفاء الأمير محمد بن نايف من مناصبه كولي للعهد ونائب لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، كما أعلن الديوان الملكي.

بينما عين محمد بن سلمان بالإضافة إلى ولاية العهد في منصب نائب رئيس مجلس الوزراء مع احتفاظه بمنصب وزير الدفاع، وهو ما يقوي موقع الأمير الشاب في المملكة.

وبعد ساعات، من الإعلان ، ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الأمير محمد بن نايف بايع الأمير محمد بن سلمان وليا جديدا للعهد.

فرانس 24/ أ ف ب



نشرت في : 21/06/2017