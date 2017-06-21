السلطات البلجيكية تتعرف على هوية منفذ الهجوم في محطة قطارات بروكسل

أعلن وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون الأربعاء أنه تم التعرف على هوية منفذ "الهجوم الإرهابي" الذي استهدف محطة قطارات في بروكسل مساء الثلاثاء، وهو مغربي يبلغ من العمر 36 عاما حسب ما أعلنت النيابة العامة.

قال وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون الأربعاء إنه تم التعرف على هوية منفذ "الهجوم الإرهابي" الذي وقع مساء الثلاثاء في محطة قطارات في بروكسل، بدون أن يكشف اسمه.

وقال جامبون لتلفزيون "إر تي بي إف" البلجيكي إن "هوية الإرهابي معروفة، تمكنا من تحديدها" من دون أن يعطي المزيد من التفاصيل حول منفذ الهجوم الذي قتل برصاص جنود بلجيكيين بعد انفجار لم يسفر عن ضحايا.

وسئل عن فرضية وردت بأن القنبلة التي كان المهاجم يحملها لم تنفجر فعلا، فأجاب "من الواضح أن الانفجار الكبير لم يحصل".

من جهتها، أعلنت النيابة العامة البلجيكية أن المهاجم المشتبه به مغربي يبلغ من العمر 36 عاما. وقال المتحدث باسم النيابة للصحفيين أن المنفذ الذي لم يعط سوى الحرفين الأولين من اسمه "ع. ز."، هو من مواليد 20 كانون الثاني/يناير 1981 ومن الجنسية المغربية، و"لم يكن معروفا لأعمال إرهابية". وأوضح أن الحقيبة التي انفجرت كانت تحتوي على مسامير وعبوات غاز.



من جانبها، نقلت قناة (في.تي.إم) التلفزيونية عن مصدر لم تذكر اسمه قوله إن الانتحاري المشتبه به رجل في السابعة والثلاثين من العمر من حي مولينبيك في بروكسل.

عمليات دهم في بروكسل

وألمح جامبون إلى عمليات دهم جارية وقال "من الواضح في إطار إجراء تحقيق ومع التعرف على هوية (المنفذ) أن تكون عمليات الدهم إحدى عناصر أي تحقيق".

ووقع الاعتداء مساء الثلاثاء في أحد أروقة محطة "سنترال" للقطارات في بروكسل حين حاول المهاجم تفجير قنبلة قبل أن يطلق جنود النار عليه وقد أعلنت وفاته بعيد منتصف الليل.

واعتبرت النيابة العامة الفدرالية البلجيكية الهجوم الذي لم يوقع ضحايا ولم تعلن أي جهة مسؤوليته عنها، بمثابة عمل "إرهابي".

وبحسب شاهد عيان فإن المهاجم هتف "الله أكبر" قبل أن يفجر عبوته الناسفة.

وقتل "برصاص" عسكريين يقومون بدوريات في المواقع التي تشهد حركة مرور في العاصمة البلجيكية مثل محطات القطارات، منذ اعتداءات 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 في باريس.

فرانس 24/ أ ف ب / رويترز

نشرت في : 21/06/2017